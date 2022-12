Maria De Filippi ad Amici, casual ma con stile: i pantaloni di velluto sono i più chic dell’autunno Pantaloni di velluto, blusa e stivaletti: è il look sobrio di Maria De Filippi nella puntata di Amici del 4 dicembre.

A cura di Giusy Dente

Tra sfide, esami, prove ed eliminazioni, prosegue l'avventura degli allievi di Amici. Il talent show è giunto alla sua sua 22esima edizione e come sempre la padrona di casa, colei che accompagna cantanti e ballerini fino alla finale, è Maria De Filippi. La puntata di domenica 4 dicembre vedrà ospiti i tre tenori de Il Volo, chiamati anche a giudicare la prova di canto. Presente anche l'ex allieva Anbeta Toromani, una delle danzatrici più talentuose uscite dal talent, volto amatissimo nonché ex ballerina professionista del programma. Toccherà a lei vestire i panni di giudice per il ballo.

I look di Maria De Filippi ad Amici

Negli anni lo stile di Maria De Filippi è cambiato, pur rimanendo sempre sobrio e minimal: la conduttrice non ama gli eccessi, ma preferisce puntare su un abbigliamento semplice ed elegante al tempo stesso, capace di comunicare la professionalità che mette nel suo lavoro. No a dettagli appariscenti, sì a un guardaroba pulito fatto soprattutto di tailleur, jeans skinny, longuette, bluse. La sua passione è la moda di lusso: gioielli preziosi, accessori griffati, vestiti provenienti dalle principali Case di moda.

Saint Laurent e Alexander McQueen sono quelle a cui si rivolge più spesso ultimamente. Nei suoi outfit non mancano mai décolleté col tacco alto a spillo: le abbina a gonne e pantaloni, in tutte le varianti di colore. Quando vuole cambiare, la sua predilezione è per le sneaker, che rendono più casual e meno impegnativo (oltre che molto più comodo) qualsiasi look.

Maria De Filippi segue il trend del velluto

Il velluto è uno dei must have della stagione fredda: è gettonatissimo anche per l'Autunno/Inverno 2022-23. Questo tessuto si presta sia per abbigliamento che per accessori e può essere declinato in tanti modi diversi. Che sia liscio o a costine, un paio di pantaloni di velluto non possono mancare nel guardaroba e possono essere declinati sia per gli outfit da festa più glamour che per i look più quotidiani caldi e colorati.

in foto: pantaloni Saint Laurent

Maria De Filippi si è lasciata conquistare dal velluto, protagonista del look sfoggiato ad Amici nella puntata del 4 dicembre. Ha scelto un modello firmato Saint Laurent: pantaloni a vita alta e gamba stretta, con tasche posteriori. Costano 1050 euro. Li ha abbinati a una blusa semi trasparente nera con piccoli pois bianchi. Ha aggiunto stivaletti scuri per completare il look. Il risultato è casual, ma chic.