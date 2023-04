Maria De Filippi sovverte le regole: indossa un look riciclato (di lusso) nella quarta puntata di Amici 2023 Per la quarta puntata del serale di Amici 2023 Maria De Filippi ricicla il look indossando la sua camicia preferita. Ecco tutti i dettagli del nuovo outfit e quanto costano i capi sfoggiati dalla regina della televisione italiana.

Sabato 8 aprile 2023 va in onda su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Sul palco si sfidano i 10 talenti rimasti in gara, tra cui i ballerini Maddalena, Isobel e Mattia e i cantanti Cricca, Aaron, Federica e Wax, suddivisi nelle tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, da Rudy Zerpi e Alessandra Celentano e da Arisa e Raimondo Todaro.

Regina della serata è la padrona di casa, Maria De Filippi che, come sempre in televisione, sfoggia uno dei suoi look ricercati ed eleganti, semplici ma glamour allo stesso tempo, composti con capi firmati da grandi designer come Saint Laurent, Alexander McQueen e Louis Vuitton, abbinati a tacchi alti e gioielli e orologi preziosi.

Maria De Filippi contro le "regole della moda"

Maria De Filippi ama i capi griffati e sul palco delle sue trasmissione appare con outfit firmati dai suoi stilisti preferiti. La conduttrice però non è schiava della moda e, seppur cambia spesso immagine, passando da look bon ton con abiti corti ad outfit più casual con sneakers maxi, non segue pedissequamente le "regole fashion", secondo cui non bisognerebbe mai indossare in un'occasione importante lo stesso abito o lo stesso capo che si è già indossato in precedenza in pubblico.

Il look di Maria De Filippi ad amici 2023

Maria se ne frega e in barba alle regole della moda ricicla spesso i suoi look e i suoi accessori, indossando più volte in pubblico i pezzi che preferisce. Anche per la quarta puntata del serale di Amici 2023 ha infatti indossato una camicia che aveva già sfoggiato a dicembre 2022 nella trasmissione pomeridiana del talent show di Canale 5 prodotto da Fascino.

camicia Saint Laurent

Il capo più amato da Maria De Filippi, e che dunque indossa spesso, è una camicia in seta nera trasparente dalle linee semplici, con colletto mini e maniche lunghe, di Saint Laurent, uno dei brand preferiti dalla conduttrice. Il capo è reso glam e particolare da un decoro lucente con macro pois in lurex dorato. Il modello non è più in vendita ma il suo costo si aggira intorno ai 1000 euro.

pantaloni Saint Laurent

Alla camicia black con accenti gold abbina un paio di pantaloni a zampa d'elefante e a vita bassa realizzati in gabardine color borgogna, un tessuto stretch che aderisce sui fianchi e resta largo e svasato alla base della gamba. Si tratta di un capo ancora firmato Saint Laurent, della nuova collezione, che sul sito del marchio costa 1490 euro.

cintura Saint Laurent

Per completare il look Maria indossa un paio di décolleté neri dal tacco alto di Gianvito Rossi, che indossa spesso in trasmissione, e una cintura sottile firmata Saint Laurent in pelle nera goffrata, a effetto coccodrillo, con doppia fibbia dorata, in vendita sul sito del marchio a 395 euro. La conduttrice illumina il décolleté con una collana con diamante a goccia e abbina un paio di occhiali dal montatura tonda in silver.