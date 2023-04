Annalisa torna ad Amici 22 in versione dark: la giacca rivela il corsetto trasparente Con l’uscita di Mon Amour, Annalisa ha completamente rivoluzionato il suo stile: il look per l’esibizione nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è total black.

Dopo il successo del brano Bellissima, Annalisa torna là dove tutto è cominciato: sul palco di Amici. La cantante laureata in fisica infatti ha esordito proprio al talent show di Mediaset, prima di scalare le classifiche con la sua musica. Annalisa torna nel longevo programma tv per la quarta puntata del Serale, in onda sabato 8 aprile: canta il suo ultimo singolo, Mon Amour con un look completamente nuovo, tra total black e trasparenze. Perché ora si esibisce sempre con un caschetto scuro?

Annalisa torna ad Amici con corsetto e guanti in pelle

Annalisa è uno degli ospiti della quarta puntata di Amici, insieme a Alessandro Siani. La padrona di casa, l'amatissima conduttrice Maria De Filippi, ha puntato sull'eleganza di pantaloni svasati color borgogna, mentre la cantante ha scelto un outfit deciso e sensuale in total black. Annalisa Scarrone ad Amici indossa una giacca nera con corsetto incorporato che crea un gioco di trasparenze sul busto. Non a caso, bustier e corsetti sono la tendenza moda della primavera 2023.

Annalisa ad Amici in Mugler

Con ogni probabilità il blazer di Annalisa è un modello di Mugler. Completano l'outfit una mini nera indossata con i collant velati, un paio di guanti neri in pelle e scarpe coordinate con tacco alto e cinturino alla caviglia.

Blazer Mugler

La svolta di stile "dark" di Annalisa

Con l'uscita di Mon Amour, Annalisa ha completamente rivoluzionato il suo stile: addio miniabiti colorati e capelli rossi, sul palco ora si trasforma in una dark lady con outfit sensuali che hanno tutta la grinta del colore nero. La svolta di stile è stata accompagnata dalla sua nuova stylist, Susanna Ausoni, che ha tirato fuori un nuovo lato della sua personalità. Nel programma Felicissima Sera, per esempio, Annalisa ha sfoggiato il caschetto di capelli scuri alla ‘Valentina' di Crepax che l'accompagna anche nel video di Mon Amour, dove indossa un total look Dolce&Gabbana con cravatta nera e culotte. L'estetica del video è stata coerentemente ripresa nelle successive esibizioni – inclusa quella di Amici – caratterizzate da outfit total black dal taglio sartoriale, con blazer e cravatte, ma dal forte accento sexy. Il nuovo look però nasconde un trucco: alla fine del video Annalisa sfila la parrucca e mostra i suoi celebri capelli rossi.