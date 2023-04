Giuseppe Giofrè, nude look ad Amici col completo trasparente: indossa la giacca a petto nudo Nel quinto serale di Amici, Giuseppe Giofrè ha indossato un completo in tessuto semi trasparente, che sembrava fondersi sulla sua pelle. Il tocco di sensualità è dato dalla giacca indossata a petto nudo.

A cura di Giusy Dente

Giuseppe Giofrè al quinto serale di Amici

Sta riscuotendo grande successo la stagione di Amici attualmente in corso, la numero 22: anche la puntata di sabato 15 aprile ha fatto il record di ascolti. Il talent è giunto nelle sue fasi finale e presto il pubblico scoprirà il vincitore del 2023. Quest'anno Maria De Filippi ha voluto, in qualità di giudici del serale Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Il talentuoso ballerino è stato uno degli allievi della scuola, è amatissimo e ha sviluppato una carriera di livello internazionale, collaborando con le più grandi del momento. La conduttrice lo ha voluto con sé in questa avventura e in studio il 30enne si sta distinguendo per carisma e stile.

Giuseppe Giofrè in Louis Gabriel Nouchi

Giuseppe Giofrè giudice di Amici

Giuseppe Giofrè si sta godendo la nuova avventura ad Amici, in una veste del tutto nuova per lui: quella di giudice. All'interno del programma ha esordito come allievo, vincendo l'edizione del 2012. Quella vittoria gli ha dato la possibilità di continuare a studiare danza a Los Angeles, entrando in contatto con una realtà nuova ed entusiasmante. Anche lì si è fatto notare e negli ultimi 11 anni ha ballato in tutto il mondo, danzando durante i tour di star del calibro di Britney Spears, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Taylor Swift.

Louis Gabriel Nouchi, Fall/Winter 2023–24

Tornare ad Amici significa tornare a casa, dove tutto è iniziato. Il ballerino è grato a Marias De Filippi per la possibilità che gli ha dato, ma sa di aver lavorato duramente per farcela e per non deludere i suoi genitori. Ha ringraziato la conduttrice in un post, in cui le ha espresso tutto il suo affetto: la foto che ha condiviso è stata scattata nella puntata di Amici del 15 aprile. Maria De Filippi indossa un tailleur rosa salmone, Giuseppe Giofrè un completo nude.

Giuseppe Giofrè e Maria De Filippi

Giuseppe Giofrè nel quinto serale

La stylist Rebecca Baglini cura i look di Giuseppe Giofrè al serale di Amici. Di puntata in puntata, il ballerino ha catturato l'attenzione con look decisi e carismatici, affidandosi a brand sempre diversi. Nella prima puntata la scelta è caduta su un total look N21, nella seconda ha puntato su GmbH, poi è stata la volta di Trussardi e Ferrari. Nel serale di sabato 15 aprile il giudice del talent ha sfoggiato un completo di Louis Gabriel Nouchi, della collezione Fall/Winter 2023-24. Sulla passerella della sfilata American Psycho hanno sfilato appunto capi ispirati ad American Psycho di Bret Easton Ellis e al concetto di mascolinità tossica.

Giuseppe Giofrè in Louis Gabriel Nouchi

Giacca e pantaloni nude sono in un tessuto semitrasparente che sembra fondersi con la pelle: il ballerino ha indossato la giacca senza nulla sotto, poggiandola direttamente sulla pelle nuda. Ha completato l'outfit con un paio di stivaletti neri alti fino al polpaccio. Il momento clou della serata è stato il twist che Giuseppe Giofrè ha ballato con Cristiano Malgioglio sulle note di A Saint Tropez di Peppino Di Capri, che si è anche complimentato con la coppia nelle sue Instagram Stories!