Maria De Filippi ad Amici torna al colore: il completo rosa è perfetto per la primavera Sabato 15 aprile è andato in onda il quinto serale di Amici. Maria De Filippi in studio ha sfoggiato uno dei suoi must, il tailleur: ma in versione colorata.

A cura di Giusy Dente

Maria De Filippi in Hebe Studio

Tante emozioni, nel quinto serale di Amici. Il programma è ormai entrato nel vivo, puntata dopo puntata si arriverà alla finale, che decreterà il vincitore di questa edizione del talent. Dopo le eliminazioni di Megan, NDG, Piccolo G, Gianmarco, Samu e Alessio, ieri è toccato a Federica lasciare la scuola. Si restringe dunque la rosa dei possibili vincitori: sarà un ballerino o un cantante quest'anno? La padrona di casa, Maria De Filippi, nella quinta puntata ha scelto uno dei suoi must, il completo, ma in una versione chic e colorata perfetta per la primavera.

Maria De Filippi torna al colore

Maria De Filippi con la quinta edizione di Amici si è imposta nuovamente come regina del sabato sera, vincendo di settimana in settimana la "gara" degli ascolti. Resta il suo, il programma preferito e più seguito. La conduttrice è amatissima dal pubblico per la sua professionalità, la passione e la grande dedizione verso il lavoro, dimostrata anche tornando immediatamente agli impegni professionali anche dopo il grande lutto che l'ha colpita: la morte del marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi nella quinta puntata di Amici

Nei look che sfoggia in studio, Maria De Filippi punta sulla semplicità: risulta chic ed elegante, ma senza esagerare, rimanendo fedele sempre al suo stile che (seppur cambiato negli anni) è sempre stato sobrio e sofisticato al tempo stesso. I tailleur sono un must del suo guardaroba. Dopo le prime quattro puntate in colori scuri, nella quinta puntata del serale la 61enne ha puntato invece su un delicato color rosa salmone.

in foto: giacca Hebe Studio

Il look di Maria De Filippi nel quinto serale di Amici

Dopo il debutto in black and white, nella prima puntata di Amici, Maria De Filippi ha proseguito nelle successive registrazioni in studio con look dai colori scuri: ha puntato sull'abbinamento rosso-nero, poi nuovamente su un tailleur ma stavolta in un elegante blu navy, mentre nella quarta puntata ha riciclato una delle sue camicie preferite, con fantasia a pois su base nera. Nel quinto serale del talent, andato in onda sabato 15 aprile, c'è stata la svolta all'insegna del colore primaverile.

Maria De Filippi e Giuseppe Giofrè

La conduttrice ha fatto una scelta elegante, risultando più chic che mai. Ha indossato un completo firmato Hebe Studio color rosa salmone, composto da blazer doppiopetto con bottoni, revers a punta, tasca a filetto sul petto e due tasche frontali con pattina abbinato a un paio di pantaloni svasati a vita alta con tasche a filetto sul retro. Il tailleur fa parte della collezione Primavera 2023 del brand. I due capi costano rispettivamente 273 euro e 285 euro. Maria De Filippi ha completato l'outfit con un semplice top di seta dalle spalline sottili e pizzo sul décolleté, dello stesso colore del completo, con immancabili décolleté color nude, le sue preferite. Si è confermata regina del sabato sera, ma anche di stile.