Ascolti tv sabato 15 aprile: chi ha vinto tra Amici e Il Cantante Mascherato Non c’è gara tra Il cantante mascherato ed Amici, che anche questa settimana agli ascolti tv asfalta il programma di Milly Carlucci con 4.323.000 spettatori per uno share del 27.9%. Lo svelamento dello scoiattolo nero ha totalizzato solo 1.809.000 spettatori con 14.8% di share.

Non c'è gara tra Il cantante mascherato ed Amici di Maria De Filippi, che anche questa settimana agli ascolti tv asfalta il programma di Milly Carlucci con 4.323.000 spettatori per uno share del 27.9%. Lo svelamento dello scoiattolo nero Valeria Marini ha totalizzato solo 1.809.000 spettatori con 14.8% di share. Un risultato a dir poco preoccupante per le sorti dello show della rete ammiraglia, arrivato probabilmente al suo canto del cigno, bisognoso di un intervento a gamba tesa.

Ad Amici nessuna maschera, la ricetta vincente

Amici di Maria De Filippi vince a piè pari anche questa settima, arrivando nuovamente a sfiorare il 30% di share. Come lo fa? Semplice, senza maschere, offrendo lo show che unisce tutta la famiglia davanti alla tv, non solo il target più giovane. Complici i talenti che hanno sviluppato delle fortissime fandom, attive sui social sia all'arrivo delle anticipazioni sia durante le puntate del serale; i giudici capitanati da Cristiano Malgioglio, re Mida delle giurie televisive e astuto creatore di dinamiche interne, come quella con Giuseppe Giofrè; i professori, che sempre più stanno mettendo su uno show a parte con le loro sfide, primi tra tutti i magnetici CuccaLo (Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo). Granitica la conduttrice Maria De Filippi, che ormai riuscirebbe a condurre il programma anche dal divano di casa.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. ha totalizzato 1.125.000 spettatori (5.9%) e F.B.I. International 951.000 spettatori (5.4%) mentre la rete giovane di Mediaset, Italia1, con il film Il mondo perduto: Jurassic Park ha chiuso con 804.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la nuova edizione di Quinta dimensione. Il futuro è già qui 653.000 spettatori con il 3.9% mentre su Rete4 Bomber 649.000 spettatori (3.7%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare 536.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Sprint MotoGP – GP Americhe 701.000 spettatori (3.8%). Sul Nove La rapina perfetta 246.000 spettatori (1.4%).