Amici 22, è l’anno della danza: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo lo dimostrano ogni volta

Puntuali, ogni puntata del serale di Amici 22 escono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo per ricordare a tutti la bellezza della danza, una disciplina senza tempo. Se ne fa un discorso di anagrafica? In parte sì, perché a 43 anni lui e 57 lei sembrano due esordienti animati sempre dalla stessa passione. Ovviamente, su carta non lo sono, anzi. Ed è questo mix esplosivo ad infiammare ogni volta il palco del noto talent show, insieme alla scuse ai rispettivi compagni: Giorgia da un lato e Silvio Testi dall'altra.

"Giorgia e Silvio ci risiamo", la frase arriva dopo il brivido felino della precedente esibizione, conclusasi con un bacio. Stavolta invece è stata una questione di Bene nel male, complice la meravigliosa canzone di Madame, con la quale hanno spiccato il volo con un solo braccio, tenendosi stretti.

Al di là del desiderio di intrattenimento che anima ogni performance, i CuccaLo sono proprio bravi. Sia come insegnanti dietro le scrivanie che a centro palco come ballerini. Fortuna ha voluto che sono anche in totale sintonia, elemento non da poco quando si tratta di trasmettere emozioni in coppia. E non è un caso che questa bravura arrivi in una delle annate maggiormente monopolizzate dalla danza, come dimostra il successo di Isobel Kinnear.

Annunciata vincitrice della categoria danza, Isobel sembra essere inserita tra le aspiranti senza un motivo. Troppo avanti nella tecnica, indiscutibile nelle intenzioni, ai limiti del ragionevole la sua completezza anche in un accenno di canto. Pronta per un musical alla Chicago ma, perché no, a entrare tra le giovanissime leve che supportano i ballerini professionisti di Amici già da qualche stagione. Un po' come ha fatto Giulia Stabile dopo l'enorme consenso dello scorso anno.

Sarà l'anno che vedrà trionfare Angelina Mango nella categoria canto, ma è indubbio che Amici 22 sia inebriato dalla danza. In tutte le sue forme: con la versatilità di Isobel, le linee di Ramon, la tenacia di Maddalena e l'anima latina di Mattia. I cantanti non reggono il confronto, se non in casi eccezionali. I CuccaLo sono entrati ogni volta da una porta già spalancata, figuriamoci quanta poca fatica hanno dovuto fare per convincere il pubblico che no, i più fighi della tele di certo non sono Zerbi&Cele.