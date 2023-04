Il cantante mascherato, Scoiattolo Nero eliminato: chi c’era sotto la maschera Nella semifinale del Cantante Mascherato andata in onda ieri, sabato 15 aprile, lo Scoiattolo Nero è stato eliminato: dietro la maschera si nascondeva Valeria Marini.

A cura di Gaia Martino

La semifinale de Il Cantante Mascherato andato in onda ieri sera ha visto una sola eliminazione. È stata svelata la maschera dello Scoiattolo Nero, eliminato dopo il duello contro la Stella: sotto il travestimento si nascondeva Valeria Marini, come ipotizzato dai giudici. La serata ha visto Lino e Rosanna Banfi protagonisti della maschera del Cuore, cioè i mascherati per una notte.

Valeria Marini è Scoiattolo Nero, l'eliminato della puntata del 15 aprile

Nel corso della puntata de Il Cantante Mascherato ieri sera, sabato 15 aprile, è stata svelata l'identità di Valeria Marini sotto il travestimento dello Scoiattolo Nero. La maschera aveva dato alcuni indizi ai giudici mandando loro "baci stellari" dopo essersi esibita con un mix di successi di Raffaella Carrà: per i giudici della quarta edizione dello show – Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone – è stato difficile non indovinare.

Cosa è successo nella puntata del 15 aprile, tutti gli indizi

La puntata si è aperta con Stella che ha dato subito un indizio ai giudici rivolgendo un pensiero alla madre: per Bortone, De Sica, Facchinetti ed Insinna è Simona Ventura. La sfida è proseguita tra Criceto e Cavaliere Veneziano: tutti credono che dietro il criceto si nasconda o Nathalie Guetta o Francesco Paolantoni. Cavaliere Veneziano ha invece creato confusione e dubbi tra i giudici: per Facchinetti è Alessandro Egger, per Bortone ed Insinna è Samuel Peron. Per la Erra, invece, è Gabriel Garko. Dietro lo Squalo per Facchinetti c'è Teo Teocoli, per De Sica invece si nasconde Enrico Brignano. Il Riccio nel corso della serata ha svelato due indizi sulla sua identità, ovvero il mese di nascita – gennaio – e l'anno – 19-2 -. Per Insinna, Bortone, De Sica è Massimo Lopez, per la Zanicchi è Nek.