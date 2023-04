Giuseppe Giofré a Maria De Filippi: “Mi hai visto crescere, ti voglio un bene dell’anima” Giuseppe Giofré è uno dei tre giudici di questa edizione di Amici. Per lui il talent show è come casa, visto che vinse nella sua categoria 11 anni prima. Da allora ha instaurato un profondo legame d’affetto con Maria De Filippi, che nel 2020 lo ha riaccolto nella scuola.

A cura di Giulia Turco

Giuseppe Giofré è uno dei tre giudici di questa edizione di Amici, insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Volto noto del talent show che vinse l’edizione di undici anni prima per la categoria danza, il ballerino ha instaurato profondo rapporto d’affetto anche con Maria De Filippi, alla quale dimostra anche pubblicamente la sua gratitudine.

L’affetto di Giuseppe Giofré per Maria De Filippi

A poche ore dalla puntata di sabato 15 marzo, il ballerino e giudice ha postato sui suoi profili social uno scatto della serata. Maria, affettuosa, si siede a bordo della sua poltrona e gli posa una mano sulla spalla. “Questa foto racchiude 12 anni”, scrive Giofré a corredo dello scatto. "Mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell’anima”. In effetti per lui Amici è come casa. Il ballerino ha portato a casa il primo premio di categoria nell’edizione del 2012 del talent. Ottenne così la borsa di studio per andare a studiare preso la Millenium Dance di Los Angeles e da lì la sua carriera ha preso il via. A distanza di anni, dopo aver calcato i palchi più importanti del mondo, è tornato in veste di giudice nella scuola di Amici. Dal 2020 fa parte della squadra di professionisti e dal 2022 è giudice del serale.

La storia di Giuseppe Giofré lanciato da Amici

"Non avrei mai pensato di vivere dall'altra parte del mondo, quando a stento avevo due euro per comprare il pane la mattina", ha raccontato Giuseppe Giofrè ospite di Verissimo prima di iniziare la sua avventura nei panni di giudice. Il suo talento è stato scoperto nella scuola di Amici e da allora, passo dopo passo, la sua carriera è esplosa: "Parliamoci chiaro. Però con impegno e sacrifici raggiungi tutto quello che vuoi nella vita e le cose succedono. Mi sono dato da fare dall'inizio. Ho sempre voluto rendere orgogliosi i miei genitori. Sanno che ho sempre sognato questo. Sono orgoglioso di me stesso e di rendere orgogliosi loro".