Giuseppe Giofrè: “A stento potevo comprare il pane, ma con sacrificio ho realizzato i miei sogni” Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi si sono raccontati nel salottino di Verissimo, tra retroscena e notizie sulla loro vita sentimentale.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I giudici di Amici, Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 26 marzo, hanno raccontato la loro esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Michele Bravi e i battibecchi tra Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré

Silvia Toffanin ha punzecchiato Cristiano Malgioglio sulla sua apparente difficoltà di usare il tablet per esprimere il suo voto, durante la diretta del serale di Amici. Il paroliere ha dato bonariamente la colpa a Giuseppe Giofré:

No, Silviuccia, te lo devo dire. La colpa non è mia. La colpa è sua (di Giuseppe Giofré, ndr). Io avevo il tablet nella posizione giusta e lui me l'ha fatto girare e io non vedevo niente. Non ho nessuna colpa. Guarda, te lo posso assicurare.

Giuseppe Giofrè, per quieto vivere, ha accettato di assumersi le responsabilità. Michele Bravi, allora, ha svelato un retroscena: "Questi stanno tutto il giorno in camerino a urlarsi in faccia per questa storia del tablet sbagliato. Sono permalosissimi. Stanno tutto il giorno a battibeccare, a farsi i video a vicenda. Devo stare attento a come parlo. È come stare davanti a due magistrati. Ogni cosa che dico può essere usata contro di me".

Le parole di stima di Cristiano Malgioglio per Bravi e Giofré

Cristiano Malgioglio ha espresso la sua stima per Michele Bravi e Giuseppe Giofré, con i quali sta condividendo il ruolo di giudice: "Sono meravigliosi, due grandi professionisti. Giuseppe ha una carriera meravigliosa e tanto tempo davanti. Chissà quante cose belle farà. Michele è un cantautore prezioso, che amo molto. E poi ci sono io…magari dopo questo programma andrò in pensione. Sarebbe ora. Ho detto ai miei nipoti: "Quando vedete che lo zio è diventato patetico, chiudetelo a casa". Per il momento mi guardo, mi scruto. Se non mi piaccio, dico che sto cominciando a invecchiare. Io amo molto questo lavoro, non so fare altro, neanche un uovo".

Giuseppe Giofré ha ballato con Britney Spears

In un video, poi, è stata ripercorsa la carriera internazionale di Giuseppe Giofrè, che ha ballato anche con Britney Spears, un mito per lui. A Silvia Toffanin, ha raccontato: "Non avevo mai pensato di vivere dall'altra parte del mondo, quando a stento avevo due euro per comprare il pane la mattina. Parliamoci chiaro. Però con impegno e sacrifici raggiungi tutto quello che vuoi nella vita e le cose succedono. Mi sono dato da fare dall'inizio. Ho sempre voluto rendere orgogliosi i miei genitori. Sanno che ho sempre sognato questo. Sono orgoglioso di me stesso e di rendere orgogliosi loro".

I giudici di Amici e l'amore: Malgioglio, Bravi e Giofrè sono fidanzati

Silvia Toffanin, infine, ha voluto sapere se i tre giudici siano fidanzati. Dopo qualche reticenza, Giuseppe Giofré ha ammesso: "Io voglio sempre concentrarmi sulla mia vita professionale. Però, sì ho una storia". Più sibillino, Michele Bravi: "Io di solito pubblico sempre canzoni tristissime sulle storie che finiscono. È un po' che non pubblico canzoni…", dando così la conferma di essere sentimentalmente impegnato. Cristiano Malgioglio ha concluso: "Siamo tutti e tre impegnati".