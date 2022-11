Arisa dice addio ai look audaci: l’outfit autunnale è con maglione e chiodo in pelle Maglioncino caldo, berretto e chiodo di pelle: è il look comodo e trendy di Arisa, per una sessione di shopping.

A cura di Giusy Dente

Lo stile di Arisa nel tempo è molto cambiato. La cantante superando le proprie insicurezze, le paure e il desiderio di assecondare le aspettative altrui, ha finalmente trovato il coraggio di mostrarsi in tutta la sua autenticità. Il lato di sé più audace e passionale oggi è qualcosa che non nasconde più: ha imparato ad amarsi e accettarsi per ciò che è, vuole essere liberamente se stessa. I fan apprezzano molto questi aspetti della sua personalità, che riversa nella musica e nei suoi look, che si sono fatti più provocanti e sexy. Ma nella quotidianità, soprattutto invernale, berretto e maglione restano un must anche per lei!

Arisa tra look sexy e outfit invernali

Sui social Arisa condivide molto di sé, della quotidianità, del lavoro. Ultimamente ha mostrato a fan e follower gli scatti relativi alla realizzazione del video di Tu mi perdición, il suo ultimo singolo. Si è trasformata, per la clip, in una sirena vestita di blu, con addosso un abito bagnato trasparente. Si tratta solo dell'ultima foto, in ordine di tempo, che restituisce a fan e follower una Rosalba Pippa provocante e sexy, che esprime con sicurezza e consapevolezza la propria femminilità. Dagli scatti in lingerie con intimo di pizzo e autoreggenti, a quelli in cui è completamente nuda, non smette mai di celebrare il proprio corpo e la propria unicità, perché è fiera di sé e ama mostrarsi senza filtri e censure.

L'outfit di Arisa per lo shopping

Nelle occasioni di gala, lo stile della cantante è elegante e sofisticato: dall'abito monospalla con maxi scollatura sfoggiato alla serata conclusiva di Convivio 2022 a quello con dettagli gioiello indossato alla Cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici a Pechino, sa spiccare da vera diva. Nella quotidianità, però, a volte c'è bisogno di comodità! Per una sessione di shoppin a suo dire "compulsivo" ha infatti scelto un look comodo, ma composto da elementi di tendenza di questa stagione fredda. La cantante è davanti a un negozio già addobbato a tema natalizio e ha tra le mani due sacchetti della spesa. Indossa un paio di jeans scuri, anfibi neri, un caldo maglioncino di lana lilla e un berretto rosa. Ha completato l'outfit invernale con l'immancabile chiodo di pelle, il must have dell'autunno perfetto per tutte le occasioni.