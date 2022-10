Il capo più intelligente per l’autunno? Il chiodo in pelle: è sempre di moda e si abbina con tutto Da oltre mezzo secolo il chiodo in pelle affascina la moda ed è il protagonista delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23: come nasce e perché è il capo in cui investire quest’anno.

A cura di Beatrice Manca

Saint Laurent

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ha attraversato le epoche e le mode, dai biker ai punk, dal rock'n'roll alle passerelle: il chiodo, la giacca di pelle da motociclista con zip e bottoni, non conosce età. Da oltre mezzo secolo affascina la moda e ogni autunno torna puntualmente in passerella. Da Saint Laurent a Alexander McQueen, da Roberto Cavalli a Versace, il chiodo ha affollato le sfilate Autunno/Inverno 2022-23 nella classica variante nera o in versioni colorate e pop. Se cercate il capo perfetto per l'autunno lo avete trovato: ecco tre buoni motivi per investire su un chiodo.

Il chiodo non passa mai di moda

Il chiodo nasce come giubbotto da motociclista e viene commercializzato con il nome inglese di Perfecto: le cerniere lampo, i bottoni automatici e la fibbia sulla vita sono tutti accorgimenti pratici per guidare comodamente, senza preoccuparsi della pioggia e del vento. Questi elementi oggi sopravvivono per pura estetica, ma hanno contribuito a rendere iconico il chiodo nelle sottoculture biker prima e tra i punk dopo. Chi non ricorda Marlon Brando con la giacca di pelle nel film Il Selvaggio? Ancora oggi il chiodo incarna il fascino ribelle della gioventù, e non smetterà mai di affascinare la moda: un Perfecto nell'armadio è un investimento per i prossimi cent'anni.

Il chiodo di Alexander McQueen

Il chiodo è il capo perfetto per l'autunno

Il segreto della longevità del chiodo? La praticità: ripara dalla pioggia e dai primi freddi senza appesantire, non si rovina mai ed è indubbiamente comodo. Il chiodo è tra i capi che non possono mancare nel guardaroba autunnale: quando il tempo fa i capricci e non si sa cosa indossare, il chiodo è la risposta. E poi, con quel carattere unico, è sempre protagonista: dal più semplice paio di jeans all'abito lungo, il chiodo sta bene con tutto. Per questo è un acquisto intelligente: di autunno in autunno, di primavera in primavera, il chiodo è qui per restare.

Il chiodo di Philosophy di Lorenzo Serafini

Come abbinare il chiodo secondo la moda dell'autunno 2022

Negli anni Duemila Hedi Slimane disegnò per Saint Laurent un chiodo passato alla storia: da allora l'iconica giacca in pelle fa parte del dna del brand che lo ha riproposto anche per l'autunno 2022 abbinato a fluenti abiti da sera. Il chiodo è perfetto a ogni età e in ogni momento della giornata: di giorno, su un semplice paio di jeans e una t-shirt bianca, e di sera, su abiti scivolati e minigonne, come propone Miu Miu.

Il chiodo di Roberto Cavalli

Philosophy di Lorenzo Serafini lo propone su un abito colorato in maglia: un'idea chic e confortevole per i primi freddi. Alexander McQueen lo rende couture, giocando sui volumi, e fa sfilare una serie di look total leather con giacche abbinate alle gonne in pelle. Versace gioca sul trend Barbiecore: lo colora di rosa confetto e lo fa sfilare abbinato a una minigonna. Le declinazioni sono infinite: in versione eco o in vera pelle, il chiodo non vi tradirà mai. Nemmeno tra cinquant'anni.