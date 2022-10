Come vestirsi in autunno: i capi di tendenza che non possono mancare nell’armadio D’autunno spesso è difficile capire come vestirsi: ecco una guida ai capi di tendenza per l’autunno 2022 e a come abbinarli per essere alla moda (senza rischiare un raffreddore)

A cura di Beatrice Manca

La mattina è fresco, a mezzogiorno è caldo, appena ci si toglie la giacca basta una nuvola per farci rivestire in fretta e furia. Per non parlare poi degli acquazzoni all'improvviso: insomma, l'autunno è arrivato. I boschi con il fogliame colorato, le castagne e le zucche rendono questa stagione la preferita di molti, ma il meteo sicuramente non aiuta il guardaroba. E così si vedono persone a maniche a corte accanto a persone con il piumino: per non sbagliare (e non rischiare un raffreddore) ecco una guida pratica ai capi che proprio non possono mancare nel guardaroba autunnale. Dalle giacche di pelle ai pantaloni cargo, dalle gonne longuette ai corsetti: come scegliere e abbinare i must have dell'autunno.

1.Il cappotto a quadretti

Sì, è arrivato il momento di tirar fuori i cappotti dagli armadi! Di sera o nelle giornate più fresche un classico cappotto monopetto o doppiopetto aggiunge un tocco di eleganza anche al look più semplice e evita i colpi di freddo. Tra i modelli di tendenza per l'inverno c'è sicuramente il cappotto a quadretti: dal tartan a trama fitta fino al principe di Galles, è il ritorno dell'eleganza british.

Il cappotto Michael Kors Collection

2. Il chiodo in pelle

Quando non fa né troppo caldo né troppo freddo la moda ha una sola risposta: la giacca di pelle. Dal chiodo di Alexander McQueen alle giacche biker di Miu Miu, le passerelle puntano su modelli oversize e "invecchiati" ad arte. L'estetica biker incontra la femminilità: le giacche in pelle si indossano con minigonne, shorts e lingerie a vista.

Il chiodo di Roberto Cavalli

3. Il corsetto

Non conosce stagioni ed è qui per restare: il corsetto ha avuto un gigantesco ritorno nella moda. Le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 lo propongono su abiti sensuali o in versione top bustier, da abbinare a pantaloni cargo e giacche oversize.

Il corsetto di Versace

4. La gonna longuette

Né corta, né lunga: la gonna perfetta per l'autunno sfiora il polpaccio. A matita, plissettata o con inserti trasparenti, la gonna longuette è l'alleata più versatile della stagione: nelle ultime giornate di sole si indossa senza calze con le sneakers, ai primi freddi si porterà con calzettoni spessi, mocassini o mary jane.

Prada

5. I pantaloni cargo

La moda guarda agli anni Duemila e rilancia i pantaloni cargo, larghi e con i tasconi. Comodissimi da indossare, sono un inno alla praticità grazie alla linea ampia e ai tasconi. Sono anche inaspettatamente versatili: abbinati alla giacca dello stesso colore sono un'alternativa cool al classico tailleur, da indossare per l'aperitivo o per un occasione glamour.

I pantaloni cargo di Valentino

6. Il blazer

Il capo ‘investimento' che non può mancare nel guardaroba autunnale è il blazer: dall'ufficio al pranzo con gli amici, dalla serata mondana alle occasioni formali, una buona giacca risolve il look e si abbina a tutto. Brunch nel weekend? Blazer a quadri, jeans e pullover colorato. Cena fuori? Un blazer nero su minigonna o minidress. L'elenco è infinito: la tendenza della stagione è in versione oversize, da indossare al posto della giacca.

Il blazer di Dsquared2

7. Il cardigan furry

Dimenticatevi i cardigan bon ton delle nonne: la moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 lo rilancia in versione furry, con inserti in ecopelliccia o effetto peluche. Un morbido abbraccio per affrontare i primi freddi: il cardigan furry si indossa anche di sera, senza nulla sotto o per completare un minidress scintillante.

Il cardigan di Blumarine

8. I mocassini

I sandali sono già riposti nell'armadio, per gli stivali c'è ancora tempo: le giornate autunnali sono perfetti per sfoggiare i mocassini, comodi e versatili. Sono l'alternativa chic alle sneakers e si indossano a ogni ora del giorno: la tendenza sono i modelli chunky, alti e con la suola in gomma, da indossare con calzini bianchi (provare per credere!).