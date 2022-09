I cappotti di moda per l’Autunno/Inverno 2022-2023 sono oversize, a righe o in rosa shocking Quali sono i cappotti alla moda per l’Autunno/Inverno 2022-2023? Una breve guida con i modelli di tendenza, le fantasie e i colori per scegliere il cappotto perfetto.

A cura di Marco Casola

Da sinistra Roberto Cavalli, Versace, Stella McCartney, Miu Miu

L'autunno è ormai alle porte, è dunque arrivato il momento di dare uno sguardo alle tendenze di stagione per capire quali sono i capi must per l'Autunno/Inverno 2022-2023. Quando il primo freddo sta per arrivare il capo d'abbigliamento su cui puntare è senza dubbio il cappotto, un pezzo evergreen e sempre elegante, versatile e adatto a tutti i look, perfetto sia per quelli più casual che per gli outfit eleganti. Qual è il cappotto più trendy di stagione? Quali modelli scegliere e su quali colori e fantasie puntare?

Sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-2023 dei grandi stilisti italiani e internazionali a trionfare sono le linee extra large e i colori accesi, i cappotti più trendy sono dunque quelli oversize o realizzati in tessuti dalle nuance accese come il rosa shocking e il rosso. Le fantasie classiche, come il pied de poule e il principe di Galles, essendo intramontabili, tornano a decorare i cappotti più cool del prossimo inverno.

Le fantasie dei cappotti alla moda

Solitamente in inverno a spopolare sono le fantasie a quadretti, come il tartan o il principe di Galles, quest'anno tornano di moda anche il pied de poule e il vichy. Oltre ai cappotti con fantasie classiche rubate al guardaroba maschile, spuntano anche diversi modelli decorati con disegni geometrici e righe oblique o a zig zag.

Il cappotto principe di Galles

Il cappotto con fantasia principe di Galles è un vero e proprio evergreen, modelli simili sono un must have sempre di moda su cui puntare nel momento in cui bisogna scegliere il proprio cappotto. Per l'Autunno/Inverno 22-23 Brunello Cucinelli propone lunghi coat sui toni del beige in principe di Galles, mentre Aspesi ed Eleventy puntano sui toni del grigio utilizzando la stessa fantasia.

Cappotto principe di Galles Brunello Cucinelli

Il cappotto a righe

La novità di quest'anno sono i cappotti decorati con fantasie geometriche oppure optical, come righe oblique e motivi a zig zag. A lanciare il trend è Stella McCartney che propone cappotti oversize in beige e tabacco su cui spiccano disegni geometrici, mentre motivi a zig zag, che ricordano una fantasia spigata ma in versione macro, spuntano sui cappotti lunghi di Missoni e Giorgio Armani.

Cappotto a righe Stella McCartney

Il cappotto pied de poule

Il pied de poule è una delle fantasie classiche più chic ed eleganti di sempre. Quest'anno sui cappotti di stagione appare in versione mini, come nei modelli doppiopetto con rever a lancia di Alexander McQueen o nei cappotti con cintura in vita, e sui toni del beige, firmati Kiton.

Cappotto pied de poule Alexander McQueen

Il cappotto tartan

La fantasia tartan, ovvero quella a righe intrecciate che creano quadretti macro o micro e che ricordano quelli scozzesi, è sempre di moda in inverno. Per la prossima stagione fredda Fausto Puglisi, designer di Roberto Cavalli, propone coat extra large illuminati da un tartan fluo in verde, bianco e grigio. Più scuro il tartan dei cappotti firmati Alessandro Vigilante, mentre nella collezione di Dsquared2 appaiono modelli a tre quarti con colori e fantasia classica.

Cappotto in fantasia tartan Roberto Cavalli

I colori di tendenza per i cappotti

Di che colore scegliere il cappotto perfetto per l'Autunno/Inverno 2022-2023? Quest'anno i colori lucenti e accesi sono di gran moda: verde smeraldo, rosso, rosa shocking, sono le tonalità più trendy di stagione. Tornano di moda anche le nuance neutre come il beige, il nude e il cammello.

Il cappotto cammello

Il cappotto color cammello è il caposalla per eccellenza, un pezzo intramontabile che non passa di moda e ritorna ciclicamente nelle collezioni dei grandi stilisti. Il cappotto cammello è elegante e chic e si adatta ad ogni tipo di outfit. Tra i modelli più classici ed essenziali ci sono quelli di Burberry, Ermanno Scervino propone in collezione cappotti cammello in doppiopetto e con maniche ampie, mentre sono lunghi e oversize i coat cammello apparsi sulla passerella Autunno/Inverno 22-23 di Palm Angels.

Cappotto cammello Burberry

Il cappotto rosa

Tra i colori must di stagione c'è il rosa shocking e sono molti i designer che hanno proposto in collezione coat dipinti con questa tonalità accesa. Da Versace hanno sfilato cappotti oversize con maxi spalle in rosa. Lo stesso colore è stato protagonista da Valentino dove, per l'inverno, Pierpaolo Piccioli ha creato una collezione con look interamente dipinti di pink. Più tenue e chiaro il rosa dei cappotti in lana del marchio Blazé Milano.

Cappotto rosa fluo Versace

Il cappotto verde

Altro colore must di stagione è il verde prato, luminoso e acceso. Questa tonalità spunta sui maxi cappotti doppiopetto di Ermanno Scervino, che per l'Autunno/Inverno 2022-2023 punta su colori forti e vistosi. Lo stesso colore appare sui cappotti con collo avvolgente di Zimmermann, mentre da Acne Studios appaiono modelli realizzati in un tenue verde salvia.

Cappotto verde prato Ermanno Scervino

Il cappotto rosso

Un rosso brillante, illumina molti dei cappotti dell'Autunno/Inverno 2022-2023. Il colore invernale per eccellenza spunta su modelli di ogni tipo, da quelli corti con grossi bottoni di Dsquared2, a quelli con cintura in vita di Stella McCartney, fino ai cappotti dalle line classiche ed essenziali di Salvatore Ferragamo.

Cappotto rosso Dsquared2

I modelli dei cappotti di tendenza

Tra le tendenze più forti di stagione c'è quella dell'oversize che prevede, abiti e capospalla dalle linee extra large, con maxi spalle e maniche ampie e lunghe. L'altro modello trendy di stagione è il cappotto doppiopetto, con doppi bottoni e rever prorompenti.

Il cappotto oversize

Hanno linee comode e confortevoli, spalle ampie e grossi rever sulla scollatura i cappotti più trendy per l'Autunno/Inverno 2022-2023. Miu Miu propone in collezione maxi coat in grigio dalle linee over abbinati a gonne micro per un effetto a contrasto. Sono total black e con grossi rever i cappotti over di Saint Laurent, mentre hanno rever appuntiti e sono realizzati in lana melange i maxi coat firmati Gucci.

Cappotto oversize Miu Miu

Il cappotto doppiopetto

Torna di gran moda il cappotto classico per eccellenza, ovvero quello doppiopetto con doppi bottoni sul davanti e maxi rever. Philosophy di Lorenzo Serafini per l'autunno propone lunghi cappotti doppiopetto di ispirazione militare, mentre Moschino rende pop, scegliendo colori forti a contrasto, i cappottini corti e avvitati con doppiopetto. Più rigorosi e con maxi rever i cappotti doppiopetto oversize che hanno sfilato sulla passerella invernale di Tod's.