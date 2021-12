Come ci vestiremo nel 2022: il ritorno del corsetto, da simbolo del patriarcato a mania delle star La moda del futuro è dominata da un accessorio antico, il corsetto: un vecchio simbolo del patriarcato oggi rinasce grazie a star come i Maneskin, Billie Eilish e Adele.

A cura di Beatrice Manca

Damiano David in Etro, Dua Lipa, sfilata Sportmax

Come ha fatto un simbolo del patriarcato a diventare il capo più cool del momento? Parliamo del corsetto, il sostegno rigido per il busto che una volta stringeva dolorosamente i corpi delle donne. Oggi invece spopola ovunque, da TikTok alle passerelle, dalle copertine di Vogue ai concerti. L'ultima a sfoggiarlo è stata Dua Lipa, durante un'esibizione a St. Barthes, circondata da ballerine con mini corsetti bianchi. L'elenco però è lungo: da Billie Eilish a Elodie, dai Maneskin a Adele, le star amano questo capo che arriva da epoche lontane. E pensare che l'emancipazione femminile è passata proprio dal rifiuto del corsetto, uno strumento di oppressione fisico e simbolico. Come mai è diventato uno dei capi must have del 2022? Merito della serie tv Bridgerton o colpa del lockdown, che ci ha esasperato a furia di tute e pigiami?

Il corsetto torna sulle passerelle 2022

Sull'improvvisa popolarità del corsetto si sono interrogati in molti: la questione è finita sulle pagine del Guardian e in un articolo del New York Times, con enfasi sul consistente aumento delle vendite. Chiariamo: non c'entrano più le stecche di balena, parliamo di top semi rigidi molto più comodi degli originali. Fatto sta che le passerelle lo avevano predetto: le sfilate della Primavera/Estate 2022 avevano annunciato il ritorno del corsetto, da Gucci a Sportmax, fino a Jean Paul Gaultier, vero e proprio artefice della rinascita di questo capo negli anni Ottanta.

Sportmax Primavera/Estate 2022

Le nuove versioni sono alleggerite, destrutturate, scomposte: del corsetto originale mantengono (per fortuna) poco più dell'idea. La veterana della moda britannica Vivienne Westwood, ad esempio, ha fatto dei corsetti punk-chic il suo marchio di fabbrica e ora rilancia con le stampe a forma di gattino: altamente instagrammabili e a misura della generazione Z.

Vivienne Westwood

Dai Maneskin a Elodie, tutte le star in corsetto

Se servissero altre prove del fatto che il corsetto diventerà la mania fashion del 2022, basta scorrere l'elenco delle icone di stile che lo hanno sfoggiato. A Sanremo i Maneskin si sono esibiti con corsetti rosa sopra ai completi firmati Etro, prendendo a calci gli stereotipi di genere. Billie Eilish ha scelto il corsetto per posare sulla copertina di Vogue, come simbolo del suo nuovo stile più maturo e sensuale.

Damiano dei Maneskin in Etro

Anche Adele ha conquistato la copertina di Vogue con un abito bustier firmato Vivienne Westwood per coronare un nuovo capitolo della sua vita, la rinascita post divorzio e la nuova forma fisica. L'elenco è lungo e comprende anche Elodie, con un corsetto in pelle da guerriera, Bella Hadid e Dua Lipa. Ironia della moda: una volta il corsetto impediva i movimenti, ora è il look più gettonato per una performance sul palco.