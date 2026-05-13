I collant rosa confetto di Arisa sono l’accessorio più trendy della primavera 2026

Arisa sta vivendo un momento davvero d'oro della sua carriera: dopo aver partecipato a Sanremo con Magica Favola, è stata ospitata in diversi programmi, da The voice, dove ha ricoperto i panni di conduttrice, a Canzonissima, a cui ha partecipato come concorrente. Ora, a pochi giorni dall'esperienza al timone del Concertone del Primo Maggio, ha lanciato un nuovo singolo che si intitola Rugiada e che sembra essere destinato a diventare uno dei tormentoni estivi. Sui social per sponsorizzarlo ha postato delle nuove adorabili foto dal mood primaverile? Scommettiamo che i suoi collant rosa confetto diventeranno il must di stagione?

Il look primaverile di Arisa

Al motto di "It’s Rugiada summer", Arisa ha posato in una adorabile versione primaverile sullo sfondo di un negozio di fiori e piante. Per accogliere le giornate sempre più calde e soleggiate ha sfoggiato un look tutto da imitare. Ha abbinato una minigonna aderente total black a un cardigan a quadretti bianchi e rosa, un modello firmato Reserved con colletto Peter Pan e bottoni a perline. Il dettaglio che non può passare inosservato? Il maglione fa parte della collezione per bambini, cosa che dà l'ennesima prova del fatto che la cantante è dimagrita in modo drastico. Per completare il tutto ha detto no ai vertiginosi tacchi a spillo, preferendo un paio di mocassini raso terra.

Cardigan Reserved

I collant pastello per la primavera

A fare la differenza nel look primaverile di Arisa sono state le calze: un paio di collant rosa confetto a trama floreale che hanno messo in risalto le gambe. Così facendo, la cantante ha inconsapevolmente lanciato uno dei trend più freschi e fashion di questa mezza stagione, quando fa ancora troppo fresco per rimanere con le cosce nude e troppo caldo per coprirle con dei collant classici. Le calze di pizzo traforate, magari in colori pastello come il pink, sono perfette per trovare un compromesso senza rinunciare al glamour. In quante prenderanno ispirazione da Arisa per completare con stile i loro outfit di fine primavera?

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