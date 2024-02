Aurora Ramazzotti alla Milano Fashion Week con trench in pelle nero Aurora Ramazzotti ha preso parte allo show di Diesel, una delle sfilate in programma nel primo giorno di Milano Fashion Week: ecco il look che ha scelto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Anche per Aurora Ramazzotti è cominciata la Milano Fashion Week. L'influencer ha postato una serie di scatti mente si prepara per lo show di Diesel, ricondividendo anche una storia del fidanzato Goffredo Cerza. Il look della conduttrice era in perfetto stile Glenn Martens, Direttore Creativo del brand: aggressivo ma con un tocco irresistibile di glamour.

Il look di Aurora Ramazzotti per lo show di Diesel

Per la sfilata della collezione Autunno/Inverno 2024-2025 di Diesel, Aurora Ramazzotti sfoggia un trench in pelle dark, che fa da contrasto con l'outfit che si intravede sotto il coprispalle. Si tratta di un capo della collezione Autunno/Inverno 2023-24 in simil pelle che viene venduto sul web a 350 euro. Il look scelto da Ramazzotti per la sfilata è composto anche da un corsetto di paillettes effetto denim si abbina ai jeans a zampa con tanto di cintura logata. La mise grintosa è completata da un paio di décolléte nere lucide a punta con la D di Diesel tempestata di paillettes. L'outfit rispecchia rispecchia la personalità fresca e spontanea di Aurora Ramazzotti che, anche alle sfilate milanesi, non si prende mai troppo sul serio.

Nella video realizzato dal fidanzato Goffredo Cerza, Ramazzotti indossa anche un paio di occhiali da sole lilla a mascherina dal sapore anni Novanta, che ha indossato anche sul red carpet della sfilata. Non manca anche la borsa a mano in total pink: si tratta di una delle it-bag di Diesel, la Play crossbody, che l'influencer sfoggia nella combinazione rosso e rosa. In un'altra foto postata sul profilo Instagram, Ramazzotti ha scelto uno smoke eyes che dà profondità allo sguardo, allungandolo. Un trucco semplice ma sempre d'effetto.

