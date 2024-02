Victoria De Angelis si prende una pausa dai Maneskin: suonerà come dj in tour internazionale Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, si prende una pausa dalla band per un progetto solista da dj: dopo la pubblicazione di Victoria’s Treat, il suo primo set, ha annunciato un tour internazionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Victoria De Angelis, foto di Instagram Account @vicdeangelis

Dopo aver pubblicato su Soundcloud il primo mix, Victoria De Angelis ha annunciato il suo primo tour internazionale da dj. La bassista dei Maneskin ha aperto una strada solista nella sua carriera, un aspetto che più volte era stato toccato anche dal frontman Damiano David, che solo lo scorso dicembre aveva dichiarato nel podcast The Allison Hagendorf Show: "Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli". E la scelta di Victoria De Angelis non sembra minimamente legata a un addio alla band, benché alcuni utenti su X abbiano segnalato la sua assenza anche nel video di Trastevere, uno degli ultimi singoli della band nella deluxe pack di Rush. Porterà in giro per Stati Uniti ed Europa il suo primo mix, Victoria's Treat: per ora manca una data per i fan italiani, che si dovranno accontentare di viaggiare in Francia, Spagna o Germania per le date più vicine.

Dal primo set su Soundcloud al tour internazionale da dj

Questa volta la protagonista solitaria del palco e della console sarà Victoria, che con Victoria's Treat ha delineato il viaggio musicale del suo set. Se visivamente, attraverso la copertina della playlist, possiamo osservare un paio di mutandine rosa col nome della musicista e le stelline, musicalmente la cantante viaggia da The Function di €uro Tra$h & Yellow Claw a 1, 2 Step di Ciara & Missy Elliot passando per Dinero facil di CRRDR e Make That Bounce di Justin Jay. È arrivato sul suo profilo Instagram l'annuncio della pubblicazione del set con cui si potrebbe esibire durante il suo tour live: "Il mio primo mix è ora disponibile su SoundCloud. Andate a mostragli un po' di amore e ricordatevi di saltare. Spero vi piaccia". Solo poche ore dopo è arrivato l'annuncio del tour mondiale, che comincerà il prossimo 16 marzo a Leeds, nel Regno Unito, prima di volare negli Stati Uniti, dove attraverserò grandi città come Miami, Chicago, Brooklin. Nel post di presentazione del tour su Instagram, Victoria ha scritto: "Faresti meglio a presentarti al mio primo DJ TOUR in assoluto. Non vedo l'ora di portare un po' del mio suono e di confusione in giro: metti al sicuro le tue cose e preparati a saltare verso il paradiso. Ci vediamo, vi amo".

Dove e quando suonera Victoria de Angelis da dj

Qui le date del Victoria Dj Tour:

16/03 Leeds, UK – The Warehouse

20/03 Miami, FL – Toejam Studios With AKSports

21/03 Hialeah, USA – Factory Town With AKSports

22/03 Chicago, USA – Smoke & Mirrors With AKSports

23/03 Brooklyn, NY – House Of Yes With AKSports

29/03 Istanbul, Turkey – UNIQ Box

30/03 Sofia, Bulgaria – NDK Hall

11/04 Vilnius, Lithuania – Menu Fabrikas Loftas

12/04 Riga, Latvia – First Club

13/04 Tallinn, Estonia – Helitehas

19/04 Skøpje, North Macedonia – Mala Stanica

20/04 Bucharest, Romania – Quantic

27/04 Brussels, Belgium – Hangar Festival

04/05 Manchester, UK – Hidden

05/05 Dublin, Ireland – Outset Festival

10/05 Nantes, France – Warehouse

11/05 Barcelona, Spain – Nitsa

24/05 Fort St Elmo, Malta – XXL Malta

25/05 Umag, Croatia – Sea Star Festival

31/05 Berlin, Germany – Anomalie Art Club