La lettera di Suga dei BTS dopo il servizio militare: "Due anni per pensare a me. Chiedo scusa per l'incidente" Suga dei BTS è stato l'ultimo della band coreana a essere congedato dal servizio militare (aveva svolto i servizi sociali) e ha voluto scrivere una lettera ai fan.

A cura di Redazione Music

Suga BTS – Ph Kevork Djansezian:Getty Images

Con la fine del servizio militare di Suga, tutti i membri dei BTS hanno finito i loro impegni con l'Esercito e lo Stato sudcoreano e potranno tornare a muoversi come band fin da quest'anno. La settimana scorsa a essere congedati erano stati RM e V, mentre Jimin e Jungkook sono stati congedati il giorno dopo dopo che erano stati arruolati nel dicembre 2023, mentre Jin, il più anziano tra loro era tornato in abiti civili a giugno 2024 e J-Hope a ottobre scorso. Suga era l'unico ad aver svolto il suo dovere nei servizi sociali, obbligato da un precedente infortunio alla spalla che non lo rendeva idoneo al servizio militare. E proprio quest'ultimo ha voluto firmare una lettera, pubblicata su Weverse e indirizzata ai fan.

Suga e i due anni per pensare a se stesso

Il cantante dei BTS ha riflettuto così sui due anni di stop della band, proprio nel momento in cui i BTS erano la più grande band pop al mondo, e su se stesso come scrive: "Penso che negli ultimi due anni mi sia preso del tempo per pensare a me stesso. In particolare, ho anche sentito il bisogno di prendere temporaneamente le distanze e di fare un passo indietro dal lavoro che svolgevo da molto tempo" riflette l'artista che continua spiegando: "Prima correvo avanti senza guardarmi indietro, ma questa volta mi ha dato l'opportunità di riflettere ancora una volta su me stesso".

Il ringraziamento ai fan

Suga ha voluto ringraziare i fan per averlo aspettato: "Ciao a tutti, è bello vedervi. Sono Suga. Sono passati circa due anni. Come state? Da oggi sono stato congedato dall'esercito e vi saluto tutti per la prima volta dopo tanto tempo. Poiché è un giorno che aspettavo da tempo, ed è passato anche così tanto tempo, ho riflettuto a lungo su come salutarvi. Prima di tutto, volevo ringraziare sinceramente i miei fan per avermi aspettato fino ad ora. Mi siete mancati davvero tanto. (…) ARMY, grazie, e grazie ancora per avermi aspettato" ha detto il cantante prima di scusarsi per l'incidente che lo fece finire sulle prime pagine dei giornali lo scorso anno.

Le scuse per l'incidente in monopattino

Suga, infatti, ebbe un incidente in monopattino mentre era in stato di ebbrezza e per questo è stato multato di circa 10 mila euro: "Inoltre, mi scuso per avervi deluso e avervi dato motivo di preoccupazione a causa dell'incidente dell'anno scorso. Ciò che mi ha sconvolto di più è stato il fatto di aver ferito il cuore dei miei fan. Mi sono dispiaciuto anche per gli [altri membri dei BTS], i cui cuori devono essere stati pesanti a causa mia. In futuro, mi impegnerò ancora di più per cercare di ripagare l'amore che mi avete dato".