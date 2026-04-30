“Aiutatemi, vi chiedo scusa”. Porto Cesareo, 13enne azzannata dal rottweiller: denunciate due minorenni
Ha preso una piega decisamente drammatica la lite tra adolescenti avvenuta nella serata di domenica 28 aprile a Porto Cesareo, in Salento. Quello che sembrava un semplice diverbio è infatti finito al centro di un’inchiesta.
Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una discussione tra una 13enne residente nell’hinterland leccese e due sorelle di 15 e 17 anni, per motivi ancora non chiariti. In pochi moinuti la tensione sarebbe salita fino a degenerare, fino al coinvolgimento di un rottweiler.
A rendere ancora più delicata la vicenda è un video, girato con uno smartphone e ora al centro delle verifiche degli inquirenti. Le immagini, circolate rapidamente sui social, mostrano le fasi precedenti all’aggressione: si sente una voce femminile dire “Ora!”, poi l’abbaiare del cane e la ragazza che tenta di allontanarsi. Subito dopo si scatena il momento più concitato, con le urla della 13enne: “Aiuto, ahia, aiutatemi, lasciatemi, vi chiedo scusa”, mentre viene raggiunta e morsa alla gamba.
Proprio quel filmato è diventato uno degli elementi chiave dell’indagine, perché consente agli investigatori di ricostruire i passaggi immediatamente precedenti e successivi all’attacco. Gli accertamenti sono in in corso per chiarire se l’animale sia stato lasciato libero improvvisamente o se, come ipotizzato, possa essere stato incitato nel corso della lite.
La ragazza è stata ferita in modo serio tra tibia e perone. Soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.La prognosi è di circa venti giorni, ma la minore resta sotto osservazione nel reparto di chirurgia pediatrica.
Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura dei Minori di Lecce, dopo che la denuncia presentata dalla famiglia attraverso il proprio legale. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono pesanti e comprendono anche il tentato omicidio, alla luce della dinamica e dell’uso del cane come possibile “strumento” dell’aggressione.
Parallelamente è stata presentata una denuncia anche nei confronti dei genitori delle due minorenni coinvolte, per omessa custodia dell’animale. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto, acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni presenti.
Resta centrale, comunque, il video dell’aggressione: è proprio da quelle immagini che gli investigatori stanno cercando di dare una sequenza chiara ai fatti.