Francia, 13enne ucciso con uno colpo alla testa in un centro commerciale: fermati due minorenni

Un 13enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Villefranche-sur-Saône, vicino Lione. Il corpo è stato rinvenuto in un centro commerciale del quartiere Belleroche. Fermati due minorenni di 15 e 12 anni. Si indaga per omicidio volontario.

Il luogo dell’omicidio del 13enne

Un terribile omicidio scuote la Francia. Un tredicenne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’interno di un centro commerciale a Villefranche-sur-Saône, alle porte di Lione. Quando i soccorsi sono arrivati nel primo pomeriggio del 13 aprile, per lui non c’era già più nulla da fare: il proiettile lo aveva raggiunto alla testa, lasciandolo in condizioni disperate.

Il corpo è stato rinvenuto in un locale del quartiere Belleroche, una zona residenziale nella parte sud-occidentale della città. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13:15. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il cuore del giovane ha smesso di battere direttamente sul posto.

A poca distanza, gli agenti hanno fermato due minorenni, di 15 e 12 anni. Il primo è stato posto in stato di fermo giudiziario, mentre il secondo è stato "trattenuto" secondo le procedure previste per la sua età. L’arma non è stata ancora ritrovata.

La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e ha affidato le indagini alla Divisione della criminalità organizzata e specializzata della polizia di Lione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti allo sparo e il contesto in cui sarebbe maturata la tragedia. La procuratrice Laetitia Francart ha spiegato che, al momento, “nessuna pista è privilegiata”, sottolineando come tutte le ipotesi restino aperte in attesa degli sviluppi delle indagini.

Il centro commerciale è stato isolato per consentire i rilievi della polizia scientifica. Gli agenti hanno transennato l’area mentre gli investigatori stanno lavorando all’interno dei locali per raccogliere elementi utili.

La vittima, secondo quanto riferito, non aveva precedenti ed era conosciuta come un adolescente senza particolari segnalazioni giudiziarie.

La notizia ha rapidamente superato i confini locali, alimentando reazioni anche a livello politico. “Una terribile tragedia nella nostra regione, nessuna città è più al sicuro”, ha scritto sui social Laurent Wauquiez, ex presidente della regione Auvergne-Rhône-Alpes e attuale capogruppo dei deputati Les Républicains all’Assemblea nazionale.