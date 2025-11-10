Thomas Raggi annuncia l’album solista pieno di star: “Bisogna inseguire l’istinto, i Maneskin me lo hanno insegnato”

Thomas Raggi, via Instagram

Dopo Funny Little Fears di Damiano David, i due mix e il Victoria's Hotter Summer Tour di Victoria De Angelis, nelle scorse ore è arrivato anche l'annuncio del terzo progetto solista per un membro dei Maneskin: stiamo parlando di Masquerade di Thomas Raggi. Come annunciato sul suo profilo Instagram, il progetto vedrà la luce il prossimo 5 dicembre, ma soprattutto vede la produzione di Tom Morello. Il rapporto tra i due musicisti è ormai noto, con Raggi che negli ultimi anni ha anche partecipato ad alcune campagne benefiche con il chitarrista dei Rage Against The Machine, che in passato aveva collaborato con la band in Gossip. Ma le collaborazioni non si fermano qui, perché in Getcha appare anche la coppia Nic Cester dei Jet e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

Le prima parole di Thomas Raggi

Raggi ha spiegato che il disco nasce da una sua esigenza artistica, dalla voglia di raccontarsi e raccontare la propria visione della musica. Sul rapporto con Morello ha detto: "Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa". Raggi ha anche fatto riferimento ai Maneskin dicendo che riunire tante icone della musica "mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia con loro me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi ‘Sei sulla strada giusta'".

Thomas Raggi

Chi ci sarà in Masquerade e la beneficenza con Tom Morello

Senza dimenticare Beck, Matt Sorum, batterista anche per i Guns N' Roses, Sergio Pizzorno dei Kasabian e Alex Kapranos dei Franz Ferdinand. Sembra piuttosto chiara la direzione musicale del progetto e sottolinea anche l'impatto avuto dal chitarrista oltreoceano. Negli scorsi mesi appariva nelle storie Instagram con Sorum proprio al concerto di beneficenza Rock for Responders, mentre precedentemente era salito sul palco con Tom Morello per raccogliere fondi in favore delle persone colpite dagli incendi che hanno segnato Los Angeles lo scorso gennaio, distruggendo case e averi. Insieme a Morello e Raggi, Slash dei Guns N' Roses, RZA dei WuTang Clan, il bassista dei System of a Down Shavo Odadjian e Luke Spiller degli Struts.

Si allontana la possibilità di una reunion per i Maneskin

Nel 2024, Morello, produttore di Masquerade, aveva parlato così di Raggi in un'intervista: "Quel ragazzo ama il suo strumento musicale, e io amo il fatto che nel 2024 un giovane chitarrista italiano ne ispiri altri nel mondo". L'annuncio di Masquerade allontana ancora di più la possibilità di una reunion del gruppo, uno stop alle voci che cerchiavano il 2026 come il periodo giusto per la band per riprendere un percorso interrottosi nel 2023 con Rush e la sua deluxe edition. Adesso Ethan Torchio rimane l'unico membro della band a non aver colto ancora la sua opportunità discografica da solista. Da segnalare negli ultimi mesi il suo apporto alla colonna sonora e le musiche dell'ultimo documentario di Alice Ambrogi dal titolo Ogni persona vola.