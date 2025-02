video suggerito

Che fa Thomas Raggi dei Maneskin? Suona con Tom Morello e Slash e raccoglie fondi per gli incendi di Los Angeles Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha partecipato al concerto di beneficenza organizzato da Tom Morello negli Stati Uniti per raccogliere fondi per le comunità colpite dagli incendi di Los Angeles.

A cura di Francesco Raiola

Mentre Damiano David prosegue la sua carriera solista azzeccando singolo dopo singolo e si gode milioni di ascolti del suo ultimo singolo Born with a broken hearte con la cover di Nothing Breaks like a Heart, gli altri Maneskin non stanno fermi, e così Thomas Raggi, chitarrista della band di Beggin' (la cover, ovviamente) e I wanna be your slave, vola negli Stati Uniti per partecipare alla serata di beneficenza organizzata da Tom Morello, ex Rage against the machine e Audioslave, per raccogliere fondi in favore delle persone colpite dagli incendi che hanno segnato Los Angeles nelle scorse settimane, distruggendo case e averi.

Tom Morello, infatti, ha organizzato un concerto a cui hanno partecipato Slash dei Guns N' Roses, RZA dei WuTang Clan, il bassista dei System of a Down Shavo Odadjian, Luke Spiller degli Struts, Roman, il figlio del chitarrista e ovviamente Raggi che ha condiviso sulla sua pagina Instagram foto e video della serata, scrivendo "Che notte!". Il chitarrista, che ha avuto anche il commento di Victoria De Angelis, fondatrice e bassista dei Maneskin, si è esibito proprio sulle note di Gossip, canzone che è contenuta nell'ultimo album della band italiana, ovvero Rush", uscito nel 2023. E quel rapporto tra i due artisti è rimasto, e così anche nei mesi scorsi Raggi è stato spesso ospite del chitarrista statunitense che ha voluto raccogliere soldi: "TUTTI i ricavi della vendita del merchandising e parte del ricavato di ogni biglietto saranno donati a LA Fire Relief per supportare la comunità di Pasadena/Altadena"

Nei mesi scorsi, Morello disse di Raggi: "Quel ragazzo ama il suo strumento, e io amo il fatto che nel 2024 un giovane chitarrista italiano ne ispiri altri nel mondo" confermando così la sua stima per il collega italiano. In passato, Raggi ha anche parlato del futuro dei Maneskin e di come i progetti solisti che tutti stavano portando avanti non entrassero in conflitto col futuro della band: "Con Damiano siamo affiatatissimi e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali. Questo però non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo, anzi, stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno".