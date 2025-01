Testo, significato e traduzione di Nothing Breaks Like A Heart, Damiano David in una nuova cover Damiano David ha scelto Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson ft Miley Cyrus per raccontare il suo San Valentino per la playlist Spotify Session. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David

Damiano David, cantante dei Maneskin e popstar internazionale, ormai, ha scelto Nothing Breaks Like A Heart di Mark Ronson ft Miley Cyrus per raccontare il suo San Valentino. Il cantante ha scelto questa canzone del 2018 come scelta all'interno della speciale playlist "Spotify Singles – Valentine's Day Edition" e lo ha fatto giocando "sul contrasto tra il tradizionale San Valentino e una visione più matura e non convenzionale dell'amore, usando la sua voce per esplorare e interpretare il dolore che l’amore può provocare" come si legge nella nota stampa di lancio del singolo che arriva dopo il successo di "Born with a broken heart" e prima ancora di "Silverlines". Damiano David – che sarà ospite al prossimo Festival di Sanremo – è anche famoso, assieme ai Maneskin per un'altra cover, ovvero quella di Beggin' che gli ha dato la fama internazionale ed è la loro canzone più ascoltata con quasi due miliardi di ascolti su Spotify.

Il testo di Nothing Breaks Like A Heart

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

Things fall apart, but nothing breaks like a heart

And nothing breaks like a heart

I heard you on the phone last night

We live and die by pretty lies

You know it, oh, we both know it

These silver bullet cigarettes

This burning house, there's nothing left

It's smoking, we both know it

We got all night to fall in love

But just like that, we fall apart

We're broken, we're broken

Mmm, well, nothing, nothing, nothing gonna save us now

Well, there's broken silence

By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)

And this broken record

Spin endless circles in the bar (Spin ‘round in the bar)

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

Things fall apart, but nothing breaks like a heart

Mhmm, and nothing breaks like a heart

We'll leave each other cold as ice

And high and dry, the desert wind

Is blowin', is blowin'

Remember what you said to me?

We were drunk in love in Tennessee

And I hold it, we both know it

Mmm, that nothing, nothing, nothing gonna save us now

Nothing, nothing, nothing gonna save us now

Well, there's broken silence

By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)

And this broken record

Spin endless circles in the bar (Spin ‘round in the bar)

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

Things fall apart, but nothing breaks like a heart

Mmm, and nothing breaks like a heart

Nothing breaks like a heart

Mmm, and nothing breaks like a heart

My heart, my heart

Well, nothing, nothing, nothing gonna save us now

My heart, my heart

Nothing, nothing, nothing gonna save us now

Well, there's broken silence

By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)

And this broken record

Spin endless circles in the bar (Spin ‘round in the bar)

This world can hurt you

It cuts you deep and leaves a scar

Things fall apart, but nothing breaks like a heart

Mmm, but nothing breaks like a heart

But nothing breaks like a heart

Mmm, but nothing breaks like a heart

La traduzione di Nothing breaks like a heart

Questo mondo può farti male

Ti taglia in profondità e lascia una cicatrice

Le cose vanno in pezzi, ma niente si spezza come un cuore

E niente si spezza come un cuore

Ti ho sentito al telefono ieri sera

Viviamo e moriamo per delle belle bugie

Lo sai, oh, lo sappiamo entrambi

Queste sigarette sono proiettili d'argento

Questa casa in fiamme, non è rimasto niente

Sta fumando, lo sappiamo entrambi

Abbiamo tutta la notte per innamorarci

Ma proprio così, andiamo in pezzi

Siamo rotti, siamo rotti

Mmm, beh, niente, niente, niente ci salverà ora

Beh, c'è un silenzio rotto

Da un tuono che si schianta nel buio (Si schianta nel buio)

E questo disco rotto

fa infiniti cerchi nel bar (Gira in tondo nel bar)

Questo mondo può farti male

Ti taglia in profondità e lascia una cicatrice

Le cose vanno in pezzi, ma niente si spezza come un cuore

Mhmm, e niente si spezza come un cuore

Ci lasceremo l'un l'altro freddi come il ghiaccio

E alto e asciutto, il deserto vento

Sta soffiando, sta soffiando

Ricordi cosa mi hai detto? Eravamo ubriachi d'amore nel Tennessee

E lo tengo, lo sappiamo entrambi

Mmm, niente, niente, niente ci salverà ora

Niente, niente, niente ci salverà ora

Beh, c'è un silenzio spezzato

Da un tuono che si infrange nel buio (si infrange nel buio)

E questo disco rotto

fa infiniti cerchi nel bar (gira in tondo nel bar)

Questo mondo può farti male

Ti taglia nel profondo e lascia una cicatrice

Le cose vanno in pezzi, ma niente si spezza come un cuore

Mmm, e niente si spezza come un cuore

Niente si spezza come un cuore

Mmm, e niente si spezza come un cuore

Il mio cuore, il mio cuore

Beh, niente, niente, niente ci salverà ora

Il mio cuore, il mio cuore

Niente, niente, niente ci salverà ora

Beh, c'è un silenzio spezzato

Da un tuono che si infrange nel buio (si infrange nel buio)

E questo disco rotto

fa infiniti cerchi nel bar (gira in tondo nel bar)

Questo mondo può farti male tu

Ti taglia in profondità e lascia una cicatrice

Le cose vanno in pezzi, ma niente si rompe come un cuore

Mmm, ma niente si rompe come un cuore

Ma niente si rompe come un cuore

Mmm, ma niente si rompe come un cuore

Il significato di Nothing Breaks Like A Heart

La canzone è il racconto di una momento difficile, disperato, tra due amanti, che racconta come "Le cose vanno in pezzi, ma niente si rompe come un cuore". Quindi Damiano sceglie una canzone che racconta il dolore dell'amore: "Spotify mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri" come ha spiegato il cantante.

La Nothing Breaks Like A Heart originale cantata da Miley Cyrus

Nothing Breaks Like A Heart è la prima collaborazione tra uno dei produttori più importanti di questi ultimi anni, Mark Ronson, che ha segnato il suono pop e di Miley Cyrus, una delle maggiori popstar contemporanee che nel video è protagonista assoluta ed è ritratta sempre all'interno di un'auto inseguita dalla Polizia, fino allo schianto finale. Damiano la rilegge a modo suo, spogliandola da quell'afflato più country che caratterizza l'originale e giocando su strumenti come theremin, il mellotron, i tamburelli d’epoca e le campane tubolari: "Ronson e Miley sono due artisti che ammiro immensamente. L’approccio musicale vintage di Ronson è intramontabile e sempre fedele alle sue radici. Miley, invece, porta con sé il country, mondo da cui proviene, Per questa versione, ho voluto attingere alle mie profonde radici musicali italiane, dando al brano un suono evocativo ispirato a Morricone" ha spiegato David.