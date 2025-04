Gli Oasis si esibiscono di nuovo insieme dopo 16 anni: il videoclip prima del tour di questa estate

video suggerito

I fratelli Gallagher hanno ufficialmente seppellito l'ascia di guerra. A confermarlo, sarebbe la notizia riportata dal The Sun di Noel e Liam pizzicati insieme a Londra, nel club Mildmay di Newington Green. Lì avrebbero registrato un video promozionale per il loro tour, in partenza dal prossimo 4 luglio.

Noel e Liam Gallagher insieme in un club di Londra

Prima Liam, 57 anni, sorridente, poi Noel, 57 anni, nascosto dietro ad un paio di occhiali da sole. I fratelli Gallagher hanno raggiunto separatamente il club, in una reunion – prima della reunion ufficiale – che è stata tenuta top secret. I due avrebbero suonato di nuovo insieme dopo sedici anni per girare il video promozionale in vista del tour estivo (già sold out da mesi). La stampa inglese racconta che il vicinato si sarebbe spazientito per il rumore proveniente dal locale: "il frastuono è peggiorato dopo l'arrivo dei fratelli rock ‘n' roll".

Le indiscrezioni sul nuovo singolo degli Oasis: Noel Gallagher ha registrato ‘Leave The City'

Alla fine dello scorso novembre sul canale Oasis Mania, fonte solitamente affidabile, aveva diffuso la notizia dell'invio di Noel Gallagher di un brano all'American Songwriter and Publishing Database (il corrispondente della nostra SIAE). La canzone era intitolata Leave The City ed era registrata a nome suo. Mancava l'indicazione sull'esecutore, ma era bastata per accendere il gossip secondo il quale potrebbe essere il primo singolo per la reunion degli Oasis. I fan non aspettano altro che l'annuncio di un nuovo album di inediti per il tour in partenza quest'estate. Al momento, però, l'unica informazione sicura è che le prove per i concerti inizieranno nelle prossime settimane. Un'informazione confermata da Noel a TalkSport, in cui aggiungeva a proposito di Liam: "Sta bene. È in ottima forma".