Noel Gallagher ha registrato "Leave The City" e potrebbe essere il nuovo singolo degli Oasis Noel Gallagher ha registrato all'ASCAP (la nostra Siae) una nuova canzone dal titolo "Leave The City". È un indizio sul nuovo disco degli Oasis che appare sempre più probabile.

La notizia arriva dal canale Oasis Mania, che generalmente non ha mai deluso i suoi irriducibili fan: Noel Gallagher ha inviato all'American Songwriter and Publishing Database (il corrispondente della nostra SIAE) un nuovo brano dal titolo "Leave The City" registrato a nome suo. Non c'è nessuna indicazione su quello che sarà l'esecutore, ma basta questo per mettere in moto il gossip: potrebbe essere questo il primo singolo che celebrerà la reunion degli Oasis.

Il titolo "Leave The City" suggerisce tematiche che appaiono care alla scrittura di Noel Gallagher. In "Half The World Away", celebre b-side di Whatever del 1994 e ripubblicata nel 1998 in "The Masterplan", è praticamente l'attacco del pezzo: "I would like to leave this city" . Lo stesso pezzo del '94 suggerisce il concetto: il protagonista della canzone, infatti, esprime un forte desiderio di scappare via dalla propria città e dalle proprie abitudini, limitato com'è nel suo tempo presente e nella sua vita attuale. Il tema dell'evasione, della ricerca di un altro più autentico, fa da sempre parte della produzione, soprattutto della prima parte, degli Oasis e di Noel Gallagher, in particolare.

E proprio nella giornata di oggi, secondo indiscrezioni, sarebbero previste novità "importanti" sul futuro degli Oasis. Da giorni sui social non si fa altro che speculare su quale sarà questo annuncio: nuove date del tour, nuovi biglietti oppure, come sembrerebbe, l'annuncio di un nuovo album di inediti che accompagni il tour mondiale che ci sarà nel 2025. D'altronde, Noel Gallagher ha ammesso più volte di avere numerose canzoni da poter utilizzare per il nuovo corso e "scritte appositamente per Liam". Anche lo stesso Liam Gallagher, in una delle sue serate su X, aveva risposto a un fortunato fan che gli aveva chiesto: "Ma quando lo cominciate a registrare un nuovo album?". La risposta del frontman: "Novembre".