video suggerito

Pierina Paganelli, una telecamera potrebbe aver registrato la voce del killer: “Un uomo” La voce sarebbe udibile subito dopo le urla disperate della vittima e addirittura si sospetta possa aver rivolto alcune parole direttamente a Pierina Paganelli, già colpita a coltellate la sera del 3 ottobre 2023, nel garage dell’appartamento dove viveva in via del Ciclamino a Rimini. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierina Paganelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’audio registrato da una telecamera di sorveglianza potrebbe dare una nuova svolta al caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023, nel garage dell’appartamento dove viveva in via del Ciclamino a Rimini. Il filmato, da tempo nel fascicolo dell’indagine che vede ora indagati il vicino Louis Dassilva e per favoreggiamento l’ex amante dell’uomo e nuora della vittima, Manuela Bianchi, non ha inquadrato il delitto ma è stato analizzato con tecniche specialistiche da cui sarebbe emerso un audio con delle voci.

Secondo indiscrezioni, su questo nuovo elemento si starebbero concentrando gli inquirenti, dopo che dai file sonori gli esperti sarebbero riusciti a isolare delle voci. Le perizie fonometriche, che sono attualmente in fase di deposito, sembrano evidenziare la presenza di almeno due voci distinte nella registrazione della sera del delitto. Tra queste una è di un maschio e dunque potrebbe essere la voce dell’assassino di Pierina Paganelli.

La voce sarebbe udibile subito dopo le urla disperate della vittima e addirittura si sospetta possa aver rivolto alcune parole direttamente a Pierina Paganelli, già colpita e a terra agonizzante. Ovviamente resta da capire dalle perizie se sia chiaro cosa dica quella voce e se sia sufficientemente chiara da poter essere attribuita a qualcuno nello specifico.

Nella stessa registrazione della sera del 3 ottobre, sarebbe stata isolata anche una voce femminile ma in questo caso non si esclude che la voce possa essere della stessa Pierina Paganelli, magari distorta dall’agonia. In attesa delle perizie definitive, l’audio è stato anche oggetto dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi, alla quale il pm ha chiesto di confermare se al momento del delitto si trovasse in casa, come ha sempre sostenuto.

Secondo le ultime novità la telecamera inoltre avrebbe registrato suoni non solo la sera dell’omicidio ma anche la mattina seguente, quando Manuela Bianchi ha scoperto il corpo della suocera e ha chiamato i soccorsi. Agli audio sono interessati anche i legali della difesa di Dassilva perché potrebbero essere un nuovo elemento chiave per la decisione sulla scarcerazione dell’indagato.