video suggerito

Papa Francesco potrebbe essere presente domani alla messa di Pasqua: “Desidera salutare i fedeli” Papa Francesco vuole essere presente in piazza San Pietro in occasione dell’Urbi et Orbi pasquale. Una decisione finale verrà presa direttamente domani, ma intanto il Vaticano fa sapere che Bergoglio desidera salutare i fedeli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

286 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con ogni probabilità papa Francesco domani ci sarà per la messa di Pasqua in Vaticano e per la benedizione Urbi et Orbi che sarà impartita in piazza San Pietro. La sala stampa vaticana ha infatti comunicato che il desiderio manifestato dal Pontefice – che lo ricordiamo è ancora in convalescenza dopo il lungo periodo in ospedale e dovrebbe quindi limitare le sue attività – è quello di essere presente domani alla messa nella domenica di Pasqua e alla benedizione Urbi et Orbi.

La sala stampa vaticana sottolinea che chiaramente la presenza del Papa dipenderà sempre dalle sue condizioni di salute e anche dalle condizioni meteo, per cui la decisione finale verrà presa direttamente domani, a ridosso dell’evento. Quel che appare certo però è che papa Francesco vorrebbe anche salutare i fedeli nel giorno di una festività così importante per la Chiesa.

Già nelle scorse settimane il Vaticano aveva fatto sapere che una eventuale partecipazione del Papa agli eventi pasquali sarebbe stata valutata di volta in volta, sulla base delle sue condizioni di salute e delle condizioni meteo. Ma il Papa negli ultimi giorni ci ha abituati a diverse sorprese.

Giovedì, ad esempio, Bergoglio non ha voluto rinunciare a un incontro con i detenuti del carcere romano di Regina Coeli, quando è apparso comunque affaticato e provato dalla malattia. Ieri, Venerdì Santo, non ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo, ma ha voluto preparare le meditazioni.

Intanto per questa sera il Papa ha delegato il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, per la Veglia pasquale nella notte santa, domani invece sarà il cardinale Angelo Comastri, arciprete emerito della Basilica di San Pietro e vicario generale emerito per la Città del Vaticano, a celebrare la Messa della domenica di Pasqua in Piazza San Pietro.