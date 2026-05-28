Lucca, si cerca il corpo di una donna a Farneta: potrebbe essere quello di Rosita, 35enne scomparsa 14 anni fa

A Lucca, nella frazione di Farneta, proseguono gli scavi coordinati da Procura e Squadra mobile per cercare il corpo di una donna scomparsa 14 anni fa. Potrebbe essere di Rosita, 35enne peruviana scomparsa nel 2012. Vigili del fuoco e Polizia al lavoro vicino alla casa dove viveva con il marito. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Immagine di repertorio.

Da giorni nella frazione di Farneta (Lucca), sono in corso le ricerche di una donna scomparsa 14 anni. Sul posto i Vigili del Fuoco con gli escavatori stanno lavorando sotto la supervisione dei poliziotti della Squadra mobile di Lucca e con il supporto dei cani molecolari.

A quanto si apprende, la zona in cui si stanno concentrando le operazioni si troverebbe vicino alla casa colonica, di proprietà dei frati della vicina Certosa, dove abitava, insieme al marito (che ancora si troverebbe all'interno della casa), Rosita, 35enne peruviana di cui non si hanno notizie dal novembre 2012. Le ricerche sarebbero scattate a seguito di una segnalazione.

Al momento, non risultano novità importanti, ma gli scavi dovrebbero proseguire in un’altra zona vicina, riporta La Nazione. Dagli inquirenti vige il massimo riserbo.

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Il caso di Rosita è ancora avvolto dal mistero. All'epoca della scomparsa in molti si convinsero che la 35enne fosse semplicemente tornata in Perù, dove però non sarebbe mai arrivata.

I familiari presentarono subito una denuncia all’Interpol, furono fatti ricerche e controlli nella zona, senza, purtroppo, alcun esito. L’indagine è coordinata dalla Procura, nella persona del pubblico ministero Enrico Corucci, che ha delegato la Squadra mobile della Questura di Lucca.

Appena diffusasi la notizia, a molti è venuto in mente il caso di Roberta Ragusa, scomparsa la notte del 14 gennaio 2012 da San Giuliano Terme e mai ritrovata, il cui marito Antonio Logli è stato condannato in via definitiva a 20 anni di carcere. Ma gli inquirenti nelle scorse ore hanno smentito qualsiasi collegamento con le indagini legate a Ragusa.

Nei giorni scorsi non è arrivata nessuna conferma ufficiale sull’eventuale ricerca di resti umani, ma l'ipotesi, a quanto si apprende, è che gli scavi siano stati avviati in quell’area per cercare un corpo. Che sia proprio quello di Rosita? Bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti delle forze dell'ordine e degli inquirenti per avere maggiori certezze.