Giulia De Lellis: "L'ex con cui tornerei è Andrea Damante ma in questo periodo gli sto antipatica" Sarebbe Andrea Damante l'unico ex con il quale Giulia De Lellis tornerebbe. A svelarlo è stata l'influencer durante un'intervista. Ma ha aggiunto: "In questo periodo non mi sopporta".

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe Andrea Damante l’unico ex fidanzato con il quale Giulia De Lellis tornerebbe laddove fosse costretta. È stata lei stessa a raccontarlo nel corso del podcast The Roulette Talk condotto da Elen Ellis. L’influencer, ospite dell’amica e collega, ha risposto a una domanda nella quale le si chiedeva di fare il nome di un ex fidanzato con il quale tornerebbe (se fosse costretta da una circostanza imprecisata a farlo):

Se dovessi tornare per forza con qualche mio ex? Mi state costringendo a dirlo? Se devo rispondere per forza perché il gioco lo richiede vi rispondo. Sono indecisa fra due nomi, uno è un po’ più delicato. Va beh, facciamo felici un bel po’ di persone e diciamo Damellis are back! Tanto io e Andre ci conosciamo da tutta la vita, sono anni che ci proviamo e riproviamo, so già come sarebbe a stare con lui, ogni volta ci riscopriamo e ci riconosciamo. E siccome in questo periodo non mi sopporta e gli sto antipatica gli faccio questo regalo. Ovviamente Andrea si gioca, stiamo scherzando.

Giulia De Lellis: “In prigione o con un ex? Galera in entrambi i casi”

Spazio quindi a una battuta sul fronte ex fidanzati quando Ellis le ha chiesto se accetterebbe di restare tutta la vita legata a un ex fidanzato (anche in quel caso parlava principalmente di Damante) per evitare due anni di carcere: “Fra due anni di prigione o tutta la vita con un ex? Ma con un ex! Io con il mio ex ci sto da Dio mi fa morire, ci divertiamo da morire! Ah però aspetta, quando dovrei entrare in prigione così mi faccio un po’ di calcoli? Ma ai domiciliari a casa o entro proprio dentro la galera? Va beh ti rispondo che per me è uguale tanto è una galera in entrambi i casi”.

Giulia De Lellis non ha mai nominato Giano Del Bufalo

A sorpresa, Giulia non ha mai fatto il nome di Giano Del Bufalo nel corso dell’intervista. L’antiquario insieme al quale è stata fotografata a più riprese nel corso degli ultimi mesi non compare mai tra le risposte dell’influencer. A pesare sui due potrebbe essere stata una crisi nata recentemente in seguito a un’intervista nella quale De Lellis aveva parlato di quel legame come di una “non storia d’amore”. Definizione cui Giano ha reagito male come dimostrato da una Instagram story pubblicata e poi velocemente rimossa per commentare quanto accaduto.