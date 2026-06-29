Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi festeggiano il battesimo di Camilla: la famiglia veste di bianco

Festa in famiglia per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. A distanza di un anno circa dalla nascita, hanno festeggiano il battesimo della figlia Camilla.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi con Camilla

Da qualche mese Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno allargato la famiglia dando avvio alla loro vita in 3. La coppia ha dato il benvenuto alla figlia Camilla, una bimba fortemente voluta e il cui arrivo li ha riempiti di gioia. La piccola è nata ad agosto scorso, a distanza di tre anni dal fatidico sì, un matrimonio celebrato dopo ben 13 anni insieme, a coronamento della loro favola d'amore: una favola resa ancora più bella dalla primogenita. Domenica 28 agosto hanno celebrato il suo battesimo.

Il battesimo è una tappa importante e i due si sono goduti una giornata di festa assieme alle persone care e alla loro Camilla. La cerimonia in Chiesa, ad Ancona, li ha visti tutti e tre elegantemente vestiti di bianco, il colore per eccellenza di questa ricorrenza.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

È la tonalità che più di tutte richiama i valori di purezza e rinascita, una nuance luminosa e semplice, perfetta dunque per il battesimando, che tradizionalmente indossa o un vestitino o una tunica.

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Il battesimo di Camilla

Spesso scelgono lo stesso colore anche i genitori: è un modo per dare una certa continuità, per comunicare visivamente unità familiare. In questo modo, si dà un tocco più solenne ed elegante al tutto, oltre che molto elegante: proprio come in questo caso. In alternativa, solitamente si opta per colori pastello o comunque chiari. Per la piccola Camilla i genitori hanno scelto un abitino bianco tradizionale per il rito religioso, sostituito poi con un completino rosa, coordinato con l'allestimento del party in onore della bambina: un tripudio di dolcetti, confetti e fiori pink in suo onore.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi al battesimo di Camilla

Rosa anche i segnaposto ai tavoli, allestiti a bordo piscina. Chiara Bontempi ha scelto un outfit minimal ed essenziale dalle linee pulite: un abito midi con collo leggermente alto e maniche corte, con scarpe coordinate impreziosite da cinturino gioiello. Look color avorio per Gianmarco Tamberi con camicia bianca e scarpe marroni. "Che la vita ti riservi sempre luce, amore e tanti giorni felici": questo il messaggio di auguri della coppia per la loro primogenita, condiviso sui social assieme ad alcuni scatti della giornata.