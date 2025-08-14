Gianmarco Tamberi papà, è nata la figlia Camilla avuta con la moglie Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi è diventato papà. Il campione olimpico di salto in alto e la moglie Chiara Bontempi hanno accolto in famiglia la loro prima figlia Camilla. La piccola è nata il 14 agosto all’ospedale Salesi di Ancona.

Gianmarco Tamberi papà, l'annuncio della nascita della figlia Camilla

Oggi, 14 agosto, è nata la prima figlia di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. Il campione di salto in alto e la moglie sono diventati genitori per la prima volta. La piccola Camilla è nata all'ospedale Salesi di Ancora intorno alle ore 14.15, come ha fatto sapere l'Ansa in una nota. "Siamo molto felici per lui e facciamo i migliori auguri alla sua famiglia", ha commentato Marco Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. "Sei forte da matti amore mio", aveva scritto Tamberi in una storia Instagram, mostrando la camera d'ospedale e lasciando intendere che il parto fosse ormai imminente.

L'amore tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

Lo scorso febbraio, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno annunciato che presto sarebbero diventati genitori. "Un'emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre", avevano scritto ad accompagnare un breve video con il quale hanno dato la notizia. Nel post condiviso su Instagram lui bacia il pancino della moglie prima di tenere tra le mani una delle prime ecografie. Non molto tempo dopo, sempre via Instagram, avevano svelato che sarebbe stata una bambina. "Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore. Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là", ha scritto il campione di salto in alto.