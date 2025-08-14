L’ex tronista Samantha Curcio diventa mamma e svela l’identità del compagno: “Spero nostro figlio prenda da lui”

Samantha Curcio è diventata mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la nascita del primo figlio Santi Leonardo Andrea, avuto con Leonardo Corsaro. È la prima volta che svela l’identità del compagno, chirurgo plastico di professione.

Samantha Curcio è diventata mamma. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Santi Leonardo Andrea, avuto con il compagno Leonardo Corsaro. È la prima volta che svela l'identità del padre, chirurgo plastico di professione. L'annuncio della gravidanza invece lo scorso aprile.

L'annuncio della nascita del primo figlio

"Quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui È un uomo raro: ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge", ha esordito Samantha Crucio su Instagram, annunciando la nascita del primo figlio Santi Leonardo Andrea. L'ex tronista ha parlato per la prima volta anche dell'identità del padre, Leonardo Corsaro e di quanto sia felice che proprio con lui possa crescere il primo figlio: "Spero che tu prenda tutto da lui (vabbè quasi tutto), dalla sua capacità di restare sempre integro moralmente al suo modo di guardare le persone senza mai giudicarle, con infinita umanità ed umiltà. Siamo fortunati, io e te. Io perché l’ho incontrato, tu perché lo potrai chiamare Papà".