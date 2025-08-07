Andrea Zenga sulla paternità: “I primi mesi sono stati complicati, la vita cambia radicalmente”

In un recente Q&A sui social, Andrea Zenga ha parlato della sua esperienza come padre e ha svelato com’è cambiata la sua vita insieme a Rosalinda Cannavò dopo la nascita della piccola Camilla: “Sarò sincero: pensavo fosse più facile all’inizio”.

Le parole di Andrea Zenga sulla paternità

Se c’era una cosa che Andrea voleva chiarire, è che la vita di coppia con un bambino non è come nei sogni da happy family. I primi mesi sono stati tutt’altro che facili. “È cambiato tanto, ma dopo i primi mesi di assestamento è migliorato”, ha raccontato. “Non è solo che siamo fidanzati, siamo anche mamma e papà. E questo cambia tutto. È un momento molto felice, ma ammetto che un po’ di caos ci vuole per adattarsi”.

La vita di un genitore, soprattutto all’inizio, è stata un turbine di emozioni e impegni: “I primi mesi sono un po’ complicati. La vita cambia radicalmente, ma dopo un po’ ti accorgi che è migliorata. Non è come me lo immaginavo, ma è anche meglio, soprattutto per l'amore che ti arriva”.

Sarò sincero: pensavo fosse più facile all’inizio. Mi ci è voluto un po’ per entrare nello spirito della genitorialità. Ci vuole sacrificio, tanto amore, e pazienza, ma ora che ci sono dentro, è davvero fantastico. Non è come me lo immaginavo, ma è ancora più bello di quello che pensavo.

Sul matrimonio con Rosalinda Cannavò

Quando i fan hanno incalzato Andrea sulla possibilità di vedere lui e Rosalinda all’altare, lui non si è scomposto. Ha postato una foto in stile meme, scherzando sulla proposta di matrimonio di Antonio Panico a Temptation Island. Insomma, per adesso sembra che le nozze non ci saranno nel futuro imminente, al momento la priorità è essere il miglior papà per Camilla.