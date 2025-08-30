L’ex di Amici Deborah Iurato diventa mamma per la prima volta: “È arrivato il nostro piccolo”

Deborah Iurato è diventata mamma per la prima volta. Attraverso un post pubblicato poco fa su Instagram, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha fatto sapere che è nato il piccolo Salvatore, avuto dalla relazione con il compagno Placido Salamone.

Deborah Iurato è diventata mamma per la prima volta. Attraverso un post pubblicato poco fa su Instagram, l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha fatto sapere che è nato il piccolo Salvatore, avuto dalla relazione con il compagno Placido Salamone. Le parole a corredo degli scatti: "È arrivato il nostro piccolo!".

Il post di annuncio per la nascita del figlio

Salvatore (per gli amici Totó): è così che si chiama il bambino di Deborah Iurato. A dirlo è stata lei stessa attraverso alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram e quello del suo compagno, Placido Salamone, che lavora come musicista. L'ex vincitrice di Amici aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio, pubblicando sui social ancora una volta un post che riprendeva un messaggio scritto sulle note del telefono: "I cuori di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più! Mamma, papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti", le parole inq uell'occasione.

Il percorso ad Amici nel 2014 e la carriera dopo il talent

Deborah Iurato è entrata nel cuore del pubblico nel 2014, quando vinse la 13esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria, ha intrapreso una carriera musicale che l’ha vista protagonista di singoli di successo e collaborazioni importanti. La sua voce potente e la sua capacità di emozionare hanno fatto il resto, ma Deborah è sempre rimasta un’artista di spessore. Dopo il successo nel programma targato Mediaset, ha pubblicato album e partecipato a eventi televisivi e dal vivo, senza mai smettere di inseguire la sua passione per il canto.

Ad oggi, il suo percorso artistico è ben consolidato, e il nuovo ruolo di madre segna un cambiamento importante. Sebbene la sua vita privata continui a rimanere lontana dai riflettori, la gioia per la maternità è evidente e condivisa con i suoi follower.