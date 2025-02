video suggerito

Gianmarco Tamberi presto papà, la moglie Chiara Bontempi è incinta: "La cosa più bella che potesse capitarci" Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi con un video pubblicato su Instagram hanno annunciato che presto diventeranno genitori. A corredo delle immagini del pancino e della prima ecografia, le parole: "Un'emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare".

A cura di Gaia Martino

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi diventeranno genitori. Con un video condiviso sui loro profili Instagram pochi minuti fa, la coppia ha annunciato la tenera notizia. Il campione olimpico e la moglie hanno mostrato per la prima volta le immagini del pancino a corredo di parole d'amore: "A te che sei la cosa più bella che ci potesse capitare".

L'annuncio di Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi

"Un'emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre". Con queste parole Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi hanno annunciato la tenera notizia che presto diventeranno genitori. Nel video condiviso su Instagram lui bacia il pancino della moglie prima di tenere tra le mani una delle prime ecografie. Per la coppia di coniugi sono arrivati tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni. Da Lorenzo Jovanotti, Cristina Marino, Paola Turani a Pierpaolo Pretelli e tanti altri: tutti sono felici che Tamberi e la moglie realizzino finalmente il loro sogno.

Il sogno di Gianmarco Tamberi di diventare padre

Una notizia, quella della gravidanza di Chiara Bontempi, che rende Gianmarco Tamberi felice di poter realizzare il suo sogno. I due stanno insieme da 15 anni e nel settembre 2022 si sono giurati amore eterno: nei loro desideri, dopo le nozze, c'era solo la nascita di un figlio. Lo scorso 29 agosto, durante la conferenza stampa di vigilia del Golden Gala di Roma, il campione olimpico raccontò: "Io e Chiara siamo una coppia stabile, stiamo insieme da 15 anni e in questi anni ci siamo sempre più uniti. Abbiamo capito i momenti, entrambi amiamo e adoriamo i bambini e vogliamo dedicarci a loro nel momento in cui arriveranno. Non vediamo l'ora di diventare genitori di una piccolina o di un piccolino che sia, è qualcosa che mi piacerebbe da morire riuscire a coronare".