Gabriela e Giuseppe di Temptation Island tornano a casa col piccolo Carmine: il blue party tra fiocchi e palloncini

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara della scorsa edizione di Temptation Island sono diventati genitori: a un anno dal matrimonio è nato Carmine.

Gabriela e Giueppe col piccolo Carmine

La parentesi di Temptation Island ha messo alla prova ma non ha scalfito l'amore tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che dopo il reality hanno capito di voler passare insieme la loro vita. Archiviata l'esperienza televisiva i due, che stavano insieme da 10 anni, hanno subito concretizzato i loro progetti: si sono sposati a luglio scorso e poi hanno annunciato la prima gravidanza. Hanno dato la notizia nel corso di un'intervista esclusiva che la coppia ha rilasciato a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo del 13 dicembre.

In quell'occasione, Gabriela (incinta al terzo mese) ha ricordato la precedente gravidanza. Aveva solo 14 anni, Giuseppe ne aveva 18, la loro relazione era altalenante ed erano troppo piccoli per diventare genitori. “Quella gravidanza non è andata avanti e oggi dico che forse è stato meglio così" ha raccontato. Oggi, invece, i due si sono sentiti pienamente pronti ad accogliere un figlio nella loro vita. Carmine è nato il 17 giugno.

"Benvenuto al mondo amore di Mamma e Papà. Ti amiamo follemente" hanno scritto i neo genitori sui social per annunciare a fan e follower la nascita del piccolo. Dopo alcuni giorni in ospedale, Gabriela ha fatto ritorno a casa col bebè, dando ufficialmente inizio a una nuova vita, questa volta non più in due ma in tre.

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Per celebrare questo nuovo inizio, la coppia ha organizzato una piccola festicciola, con cui hanno ufficialmente dato il benvenuto a Carmine, per l'occasione vestito con una tutina all'uncinetto con cappellino e scarpette coordinati, in celeste. Il party si è svolto in un tripudio di blu, il colore tradizionalmente associato ai bebè di sesso maschile.

Si è occupata di tutto Marina Cavallo, Wedding planner e Event creator: aveva già lavorato per la coppia, organizzando il gender reveal del nascituro. Dolcetti personalizzati con la lettera C, bomboniere da distribuire ad amici e parenti, palloncini celesti e argentati, fiori e fiocchetti ovunque: tutto è stato allestito nei minimi dettagli per una giornata indimenticabile, da ricordare.