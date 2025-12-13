Gossip
Gabriela Chieffo è incinta di Giuseppe Ferrara: “La prima gravidanza a 14 anni ma oggi è diverso”

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara aspettano il primo primo figlio. La coppia protagonista di Temptation Island ha annunciato la gravidanza a Verissimo.
A cura di Stefania Rocco
Gabriela Chieffo è incinta. L’ex protagonista di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia al quale ha partecipato insieme al compagno — oggi suo marito — Giuseppe Ferrara, aspetta il suo primo figlio. La gravidanza è stata annunciata con un’intervista che la coppia ha rilasciato a Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo andata in onda sabato 13 dicembre.

Gabriela Chieffo incinta di tre mesi, ancora sconosciuto il sesso del bambino in arrivo

Gabriela, entrata in studio con il pancione in evidenza, ha spiegato di essere al terzo mese di gravidanza. La coppia si è detta profondamente emozionata per l’arrivo del loro primo figlio. I due, tuttavia, non conoscono ancora il sesso del bambino che stanno aspettando e che, con ogni probabilità, sarà svelato tra poche settimane nel corso di un classico gender reveal.

Il matrimonio a luglio 2025 e la gravidanza a 14 anni

Giuseppe e Gabriela si sono sposati il 12 luglio 2025 nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato diversi ex protagonisti di Temptation Island, nel tempo diventati amici. Di fronte a Toffanin, la coppia ha spiegato che quella in corso non è stata per loro la prima gravidanza. Gabriela era già rimasta incinta da giovanissima, ad appena 14 anni.

Quella gravidanza non è andata avanti e oggi dico che forse è stato meglio così, perché ero troppo piccola", ha spiegato Gabriela, raccontando per la prima volta l'aborto vissuto all'epoca. Un'esperienza segnata da molte difficoltà, anche per la giovanissima età di entrambi: lui 18 anni, lei appena 14. Gabriela scoprì inoltre di essere incinta in un momento in cui la relazione con Giuseppe, già caratterizzata da diversi alti e bassi, si era conclusa. Oggi, invece, la coppia affronta la nuova gravidanza in una fase completamente diversa della propria vita.

