A Temptation Island Spagna una fidanzata nasconde di essere incinta, la trasmissione lo scopre e la espelle

Nell’edizione spagnola di Temptation Island scoppia il caso Mayeli: la fidanzata, dopo una crisi di gelosia e il lancio di un bicchiere, è stata espulsa insieme al fidanzato: la produzione aveva scoperto che la coppia aveva nascosto il fatto che la ragazza fosse incinta pur di partecipare.

La nuova edizione de La isla de las tentaciones – la versione spagnola di Temptation Island in onda su Telecinco – si conferma decisamente più movimentata rispetto a quella italiana. Dopo il famigerato caso Montoya e il recente triangolo Claudia–Gilbert–Gerard, la nona edizione del programma ha regalato un altro colpo di scena destinato a entrare nella storia del format. Questa volta, al centro della tempesta, non ci sono tradimenti consumati davanti alle telecamere, ma un segreto molto più delicato: una gravidanza tenuta nascosta alla produzione.

Prima dell’espulsione, Mayeli aveva lanciato un bicchiere

La protagonista di questa incredibile storia è Mayeli, arrivata nel programma con il fidanzato Álvaro per mettere alla prova la loro relazione. Ma il percorso della giovane è stato segnato da una forte gelosia nei confronti del compagno, che nel villaggio dei fidanzati aveva instaurato una sintonia evidente con la tentatrice Erika. La tensione è esplosa quando Mayeli, fuori controllo dopo aver visto alcuni video del compagno insieme a una single, ha lanciato un bicchiere contro un tentatore ed è poi piombata nel villaggio dei fidanzati, urlando contro Álvaro e accusandolo di averle mancato di rispetto.

Álvaro ha confessato la gravidanza di Mayeli

Durante il confronto con la conduttrice Sandra Barneda, mentre Mayeli rimproverava il fidanzato, è stato Álvaro a sganciare la bomba: il ragazzo ha rivelato che la compagna era incinta.

“Mayeli, sei incinta?”, ha chiesto più volte incredula Barneda, visibilmente spiazzata. Dopo qualche secondo di esitazione, con un tono carico di rimprovero, Mayeli ha confermato la gravidanza. Ha inoltre rivelato che la coppia era già a conoscenza della situazione prima di entrare nel programma, ma aveva scelto di non comunicarlo né alla produzione né alla rete. Una decisione che ha scatenato la dura reazione della conduttrice, preoccupata per i rischi corsi durante l’esperienza sull’isola: “Ma come vi è venuto in mente? Avete messo a rischio la gravidanza!”.

La produzione ha quindi deciso di espellere entrambi. Nonostante la rivelazione e le dichiarazioni d’amore di Álvaro – che ha assicurato di non provare nulla per Erika – i due non sono riusciti a ritrovare un equilibrio. Mayeli ha scelto di porre fine alla relazione e, poco dopo, di allontanarsi dai social per il bene della gravidanza e per tutelare la propria salute mentale, logorata dalle critiche ricevute dal pubblico.