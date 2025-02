video suggerito

Sesso con tentatore a Temptation Island in Spagna, dopo la furia del fidanzato lei rilancia: "Lasciamo l'isola" Nell'ultima puntata della versione spagnola di Temptation Island, è andata in onda la versione integrale della fuga di Montoya, scappato dal suo villaggio per raggiungere la fidanzata. L'uomo, infatti, era crollato dopo aver visto il filmato del tradimento della sua ragazza con uno dei tentatori.

In onda ieri sera, mercoledì 5 febbraio, su Telecinco la puntata completa del tradimento della fidanzata di Montoya a La Isla de las Tentaciones 8. Nella versione spagnola del format Temptation Island, uno dei concorrenti è scappato dal suo villaggio dopo aver visto il filmato di un rapporto sessuale della sua ragazza con uno dei tentatori. I telespettatori hanno scoperto cosa è successo quando l'uomo ha raggiunto la sua fidanzata.

Il video del tradimento e la fuga di Montoya a Temptation Island spagnolo

Nelle immagini trasmesse nell'ultima puntata di La Isla de las Tentaciones, Montoya appare visibilmente agitato. Appena arrivato nel villaggio delle fidanzate, l'uomo – che viene trattenuto da due tentatori – inizia a inveire contro le finestre dell'abitazione. Quando la sua fidanzata Anita si rende conto delle urla, prova a raggiungerlo gridando di darle ascolto. Montoya, però, non regge e si butta a terra piangendo e chiedendosi disperato: "Perché?" La risposta della ragazza è dura: "Tu lo sai perché, non meriti le mie lacrime". Sandra Barneda, conduttrice del programma, tenta di placare gli animi, chiedendo a Montoya di spiegarle cosa sia successo. Proprio in quel momento, però, Anita corre dal suo fidanzato piangendo e abbracciandolo: "Me ne voglio andare da qui". Barneda, però, rispedisce entrambi nei rispettivi villaggi, chiarendo che con il loro comportamento hanno violato le regole della trasmissione: "Ci saranno delle conseguenze".

La fuga di Montoya per raggiungere la fidanzata Anita

Qualche giorno prima della messa in onda della puntata integrale di La Isla de las Tentaciones 8, era diventato virale su X il video della fuga di Montoya per raggiungere la sua fidanzata Anita nell'altro villaggio. In quelle immagini si sentivano gli insulti dell'uomo e le sue grida disperate: "Mi hai distrutto. Mi hai spezzato in due, te ne pentirai per il resto della tua vita".