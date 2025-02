video suggerito

Sesso con un tentatore a Temptation Island in Spagna: il fidanzato disperato fa irruzione nel villaggio Caos a Temptation Island in Spagna: il concorrente Montoya è scappato dal suo villaggio dopo aver visto le immagini della fidanzata mentre fa sesso con un tentatore. Il video anticipa ciò che accadrà in puntata.

A cura di Gaia Martino

Nel format spagnolo di Temptation Island, La Isla de las Tentaciones 6, uno dei concorrenti non è riuscito a resistere davanti alle immagini della fidanzata mentre ha un rapporto sessuale con un tentatore ed è scappato dal suo villaggio, urlando, per raggiungerla. Episodio analogo capitò nel villaggio delle tentazioni italiano: Ciro Petrone, allora fidanzato con Federica Caputo, con uno slalom tra i cameran raggiunse la fidanzata nell'altro villaggio per riabbracciarla.

Il video del tradimento e della fuga di Montoya a Temptation Island spagnolo

Uno dei protagonisti del format spagnolo di Temptation Island, Montoya, non ha retto davanti alle immagini del tradimento della fidanzata. Anita si è lasciata andare con il tentatore Manuel e ha avuto un rapporto sessuale con lui, nonostante le telecamere puntate sul letto. Le immagini de La Isla de las Tentaciones 6 mostrano la fuga di Montoya che, intento a raggiungere la fidanzata nell'altro villaggio, le urla contro "Put*ana". Sono stati vani i tentativi della produzione di fermarlo. Arrivato a Villa Playa, dove soggiornava la compagna, ha continuato a urlare: "Mi hai distrutto. Mi hai spezzato in due, te ne pentirai per il resto della tua vita".

Scrive El Periodico che la situazione sarebbe esplosa anche sulla spiaggia quando Montoya, sconvolto dalle immagini della fidanzata mentre baciava il tentatore, si è sdraiato sulla sabbia in lacrime: "Mi sta umiliando, mi sta distruggendo", le parole. Le immagini diffuse dal programma sono anticipazioni di ciò che accadrà nella puntata di mercoledì.

Episodio analogo capitò anche nel format italiano, con Ciro Petrone, ma in Italia non sono mai andate in onda scene di sesso. L'attore napoletano scappò dal suo villaggio dopo che la fidanzata rifiutò la richiesta di un falò anticipato: dopo uno slalom tra i cameraman, riuscì a riabbracciare la fidanzata, ma fu squalificato dal villaggio essendo la fuga vietata dal regolamento.