Caos a La Isla de las Tentaciones: Sthefany e Tadeo infrangono le regole, poi arriva un nuovo tradimento

A La Isla de las Tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island, i colpi di scena non mancano mai. Dopo i tradimenti reciproci tra Montoya e Anita, la puntata ha visto protagonisti Sthefany e Tadeo Corrales Garrido, che hanno infranto le regole e poi si sono ritrovati al centro di un nuovo scandalo.

Che cosa è successo a Temptation Island Spagna

La produzione aveva concesso ai due fidanzati un raro privilegio: vedersi a distanza separati da un vetro, senza poter parlare, comunicando solo a gesti. Tuttavia, la tensione è esplosa rapidamente con insulti mimati e gestacci che ricordavano i tradimenti subiti. La situazione è degenerata quando, ignorando il regolamento, i due sono scappati sulla spiaggia. La conduttrice Sandra Barneda ha provato a fermarli gridando: “Fermatevi immediatamente! Avete avuto un privilegio, non potete fare questo, è contro il regolamento!”

Dopo le accuse, gli abbracci: ma ci saranno conseguenze

Dopo un acceso scambio di accuse — Tadeo ha definito Sthefany una "sporca bugiarda", mentre lei lo ha chiamato "falso bastardo", rinfacciandogli il tradimento — i due si sono corsi incontro, abbracciandosi tra le lacrime e giurandosi nuovamente amore. Ma la riconciliazione è durata poco: Barneda ha separato i due e annunciato “grosse conseguenze” per la loro trasgressione.

Un nuovo tradimento subito dopo

L'idillio, però, è stato di breve durata. Poche ore dopo, Tadeo si è avvicinato alla tentatrice Mayeli, invitandola in jacuzzi con un tono ammiccante: “Non mordo, non aver paura, sono qui solo per giocare, abbracciarti e coccolarti”. Il gioco si è presto trasformato in un bacio appassionato, che verrà presto mostrato a Sthefany, pronta a un nuovo crollo emotivo. A La Isla de las Tentaciones, l’unica certezza è che il caos regna sovrano. Non è escluso che Canale 5 ci possa regalare, in futuro, personaggi presi da quello che in Spagna è un enorme successo.