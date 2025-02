video suggerito

Anita e Montoya dopo Temptation Island Spagna, come sono usciti dal programma dopo il sesso con il tentatore Come è finita tra Anita e Montoya, una delle coppie protagoniste di Temptation Island Spagna. In questi giorni la reazione di lui al filmato del tradimento in diretta della sua fidanzata aveva fatto il giro dei social. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Protagonisti assoluti dell'edizione di La Isla de las tentaciones 8, corrispettivo spagnolo di Temptation Island, sono stati Monotya e la sua fidanzata Anita. Le dinamiche legate alla loro relazione hanno valicato i confini del canale Telecinco per approdare su X, dove in tanti si sono appassionati alla loro storia (con annessi rapporti sessuali in diretta e triangoli amorosi). Il programma non è ancora terminato ma l'opinionista Kiko Matamoros, ospite di Ni que fueramos Shhh, ha rivelato come sono andate a finire le cose tra loro dopo il love show.

Cosa è successo tra Montoya e Anita dopo La Isla de las tentaciones

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island spagnolo, la reazione di Montoya al tradimento di Anita ha fatto discutere. Dopo aver visto il filmato del rapporto di sessuale della sua fidanzata con un tentatore, l'uomo è fuggito dal suo villaggio per fare irruzione in quello della ragazza. Le immagini di quei momenti – diventate virali sui social – mostravano Montoya visibilmente agitato e intento a urlarle insulti, gettarsi a terra e disperarsi al fianco della conduttrice Sandra Barneda. A spiazzare tutti, però, è stata la proposta di Anita, che ha chiesto di poter lasciare il programma con il suo fidanzato. Nonostante il love show non sia ancora terminato, l'opinionista Kiko Matamoros ha svelato cosa è successo alla coppia una volta abbandonata "l'isola delle tentazioni".

Le rivelazioni sulla coppia formata da Anita e Montoya dopo la fine di Temptation Islan Spagna

A rivelare come stanno le cose tra Anita e Montoya dopo la fine del programma ci ha pensato Kiko Matamoros. Nel corso della trasmissione Ni que fueramos Shhh, l'opinionista ha ammesso di sapere a che punto fosse la loro relazione tra loro. Dopo aver fatto un piccolo ‘recap' del loro percorso all'interno della trasmissione, tra lo stupore dei presenti ha rivelato che i due stanno ancora insieme.