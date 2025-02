Chi è Anita Williams, fidanzata di José Carlo Montoya a Temptation Island Spagna

video suggerito

Anita Williams è una delle protagoniste dell'edizione in corso del format spagnolo di Temptation Island, La isla de las tentaciones. È entrata nel villaggio dei sentimenti con il suo fidanzato José Carlo Montoya, per testare la loro relazione che dura da un anno (qui come sono andate a finire le cose tra loro dopo il love show). Originaria di Barcellona, lavora come influencer e alle spalle ha un passato come modella e attrice.

Chi è Anita Williams

Prima di partecipare a La isla de las tentaciones, Anita Williams era apparsa nel programma tv El Conquistador. Nel video di presentazione per quel format, la ragazza raccontava di essere finita in prigione per aver rubato una maglietta da un negozio: "Ho dato una carta di identità che non era mia ma di una mia amica e alla fine sono finita dietro le sbarre per furto di identità". In quel filmato, però, metteva in chiaro di aver imparato molto dalla vicenda: "Il mio motto è: prima di fare qualsiasi stupidaggine, pensa con la tua testa". Aveva rivelato, poi, di essere stata ricoverata in un ospedale psichiatrico.

Il 20 luglio del 2021, a 23 anni, Anita Williams è diventata madre e su Instagram sono tante le foto insieme al suo piccolo. Nella didascalia a uno dei post insieme al bambino, scriveva: "Sapevo che la vita era un istante, ma non mi ero davvero resa conto di quanto passa velocemente il tempo finché non ho messo al mondo questa personcina che oggi mi chiama mamma. Per tutta la vita ho sognato di avere una storia come quella della Disney e ora finalmente ho il mio principe". Anita Williams aveva raccontato che tra i suoi hobby c'è quello di scrivere canzoni.

Come si sono conosciuti Anita Williams e José Carlo Montoya

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, Anita Williams e José Carlo Montoya si sono conosciuti all'interno del programma El Conquistadores. "Mi sembrava di conoscerla da tutta la vita, è una follia" raccontava Montoya nel video di presentazione per La isla de las tentaciones.