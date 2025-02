video suggerito

Chi è Manuel Gonzalez, il tentatore che ha fatto sesso con Anita Williams a Temptation Island Spagna Manuel Gonzalez è il tentatore di Anita Williams a Temptation Island Spagna. Originario di Cadice, ha 33 anni e un passato da calciatore. Dopo un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi, ha iniziato la sua carriera in tv: partecipò a Temptation Island con la sua ex, ma la tradì con due tentatrici nella stessa notte.

A cura di Gaia Martino

Manuel Gonzalez è il tentatore che ha fatto sesso con Anita Williams a La isla de las tentaciones, il format spagnolo di Temptation Island, programma a cui ha partecipato anche in passato. 33 anni, originario di Cadice, a sud della Spagna, è un volto noto alla televisione spagnola soprattutto per gli appassionati dei reality. Tra i vari, partecipò anche a Celebrity Game Over insieme a Oriana Marzoli, conosciuta in Italia come ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Chi è Manuel Gonzalez, il tentatore di Anita a Temptation Island in Spagna

Nato l'8 maggio 1991 a Cadice, in Spagna, Manuel Gonzalez ha un passato da calciatore. Da piccolo ha giocato nelle giovanili del Real Betis ma un infortunio, si legge su Esdiario, lo costrinse ad abbandonare le scarpette al chiodo. Dopo aver fatto alcuni lavori per mantenersi, ha iniziato la sua carriera in tv come corteggiatore nel format spagnolo di Uomini e Donne, Mujeres y Hombres y Viceversa, nel 2017, ma è diventato famoso con Temptation Island. Partecipò nel 2020 insieme alla sua ex fidanzata, Lucia, che tradì con due tentatrici nella stessa notte: da allora per lui si aprirono le porte dei reality. Tra i vari, ha partecipato anche a Celebrity Game Over, trasmesso su Mtmad, insieme a Oriana Marzoli. Su Instagram – il cui nome del profilo è manugrodri – il tentatore vanta oltre 430mila follower.

La notte con Anita Williams e l'irruzione di Montoya a La isla de las tentaciones

Manuel Gonzalez ha catturato l'attenzione di Anita Williams nel format spagnolo di Temptation Island e durante una notte di sesso, il fidanzato di lei, Montoya, ha fatto irruzione nel villaggio, disturbandoli con le sue urla. Entrambi sono usciti all'esterno della casa per guardare cosa stesse succedendo: dopo averlo cacciato, Anita lo ha rincorso per chiedergli di andare via dal programma insieme.

