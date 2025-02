Temptation Spagna, Montoya vede ancora Anita fare sesso con il tentatore: la reazione al video e cosa è successo dopo

video suggerito

Mancano poche puntate per scoprire come finirà la travagliata storia d'amore tra Montoya e Anita a La Isla de las tentaciones 8. Nel corsi degli episodi del corrispettivo spagnolo di Temptation Island, il video della reazione di Montoya al tradimento della sua compagna è diventato virale, superando i confini del canale telecinco e appassionando gli spettatori di tutto il mondo. Nonostante siano circolate voci su una loro presunta riconciliazione dopo il programma, i filmati che in queste ore stanno circolando sui social fanno pensare a tutt'altro. Nell'ultima puntata del love show, infatti, la conduttrice Sandra Barneda ha mostrato al concorrente nuove prove dell'infedeltà di Anita.

La reazione di Montoya: "Non voglio stare con lei, mi disgusta"

Dopo aver scoperto che la sua fidanzata Anita aveva avuto un rapporto sessuale con un tentatore, Montoya era scappato dal suo villaggio per raggiungerla. L'uomo si è reso protagonista di una scena che ha fatto presto il giro del web, disperandosi, gettandosi a terra e chiedendo alla sua compagna il motivo di un comportamento del genere. Nella nuova puntata in onda su telecinco, il concorrente ha visionato il filmato integrale dell'amplesso tra Anita e il tentatore. Dopo essere scoppiato a piangere, alla conduttrice del programma ha ammesso di non sentirsi in colpa per essersi avvicinato a una tentatrice. "Non voglio stare con lei, mi disgusta. Sono caduto in tentazione e sono molto felice. Ho rispettato i limiti – ha spiegato – Mi ha spezzato il cuore. Non mi innamorerò, questa persona ha solo infranto la mia illusione di credere nell'amore. Non farò del male a Gabriella, ci stiamo lasciando andare e ci stiamo divertendo perché lo meritiamo".

Montoya e Anita dopo La isla de las tentaciones

Kiko Matamoros, nel corso della trasmissione Ni que fueramos Shh, aveva fatto sapere che la storia d'amore tra Anita e Montoya era proseguita dopo La isla de las tentaciones. Con un messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram, però, il concorrente sembrava smentire la notizia: "Non fate caso alle fake news che escono, aspettate gli eventi. Non fate caso alle bufale e alle cose che si dicono ovunque".