A Temptation Spagna Anita lascia Montoya e chiede al single Manuel di uscire insieme, lui rifiuta: "Era solo sesso" Anita Williams e José Carlos Montoya hanno deciso di lasciare separati Temptation Island Spagna. Quando la ragazza, però, si è recata dal single Manuel Gonzalez, con cui aveva tradito il suo fidanzato durante il reality, la sua risposta è stata inaspettata: "Vado via da solo, per me era solo sesso".

A cura di Sara Leombruno

Il percorso di Anita Williams e José Carlos Montoya a Temptation Island Spagna si è concluso in un modo inaspettato. O, almeno, che era inaspettato in parte. Dopo aver tradito il suo fidanzato insieme al single Manuel Gonzalez, la ragazza ha scelto di uscire dal programma da sola e di voler proseguire la conoscenza con la sua nuova fiamma, lontana dalle telecamere. Il tentatore, però, ha deciso di troncare: "Per me, era solo sesso".

Il falò di confronto tra Anita e Montoya

Nelle scorse puntate, Anita aveva tradito il fidanzato con il tentatore Manuel e le immagini della loro notte di passione erano diventate virali. Dopo aver visto i video, Montoya aveva deciso di lasciare il villaggio per raggiungere la sua fidanzata. A quel punto, però, avendo violato il regolamento, la produzione ha deciso di impedirgli di vedere i video successivi. Da allora, la ragazza aveva continuato la conoscenza con il single Manuel, mentre il ragazzo aveva avuto un incontro con la tentatrice Gabriela. Nel falò di confronto, i due hanno visto i rispettivi percorsi e, per questo, hanno deciso di lasciare il programma separati.

La decisione del single Manuel

Quando Anita, però, si è recata dal single Manuel per chiedergli di proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere, la sua risposta è stata del tutto inaspettata. Il tentatore, infatti, ha rifiutato, definendo la loro frequentazione come una cosa passeggera: "Vado via dall'Isola delle tentazioni da solo, per me era solo sesso".