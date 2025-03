video suggerito

Montoya e Anita sono tornati insieme a Supervivientes, poi però arriva Manuel: "Ne ho per venti come te" L'incontro a Supervivientes tra Montoya e Anita. Dopo gli abbracci, la tensione per il tradimento al Temptation Island spagnolo fino all'arrivo di Manuel, l'uomo con cui Anita ha tradito Montoya, portando a un drammatico faccia a faccia tra i tre.

Anita e Montoya di nuovo insieme. Juntos si direbbe in spagnolo. Dopo la fine burrascosa della loro relazione a La Isla de las tentaciones, il destino (gli autori, ma noi chiamiamolo destino) ha voluto che si ritrovassero faccia a faccia su Playa Misterio, una delle spiagge in Honduras dove si svolge Supervivientes. È stato un momento molto atteso perché Montoya è stato chiamato nel format proprio per questo confronto, rimandato più volte in seguito a un violento temporale che si è abbattuto sull'Isola.

"Qui non ci sono pericoli"

“Mi hai lasciato senza parole, benvenuta a Supervivientes”, ha esclamato Montoya, accogliendo Anita con un misto di sorpresa e calore, prima di mostrarle il suo rifugio, soprannominato Villa Montoya. Ovviamente non sono mancati i riferimenti a quanto successo nel precedente programma, quando Montoya è praticamente diventato il "cornuto" del mondo tv. “Qui non entrano né tentatori né tentatrici, e tu, con il pericolo che porti, alle ville non puoi avvicinarti”, ha scherzato lui.

Anita e Montoya hanno anche avuto il tempo di litigare

Ma la tregua tra i due è durata poco. Anita e Montoya a favor di telecamere hanno anche litigato. Si parla ovviamente sempre di quei momenti: “Mi hai spezzato il cuore con i tuoi atteggiamenti, e lo sai bene”, ha confessato Montoya, visibilmente provato. Anita, sopraffatta dall’emozione, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ti voglio bene, ma capiscimi, so quanto mi hai fatto soffrire”. Tra i due si è creato un vero e proprio vortice emotivo, un alternarsi di recriminazioni e attimi di tenerezza, come quando Montoya ha ammesso: “Ti vedo giù e non mi piace, ti voglio bene, ma mi hai distrutto”.

L'arrivo di Manuel e il faccia a faccia con Montoya

Gli autori del programma, però, si sa che sono delle brutte persone. Così, il confronto si complica quando spunta sull'isola anche Manuel, l'uomo con cui Anita ha tradito Montoya al Temptation spagnolo. La tensione è altissima e il faccia a faccia è esplosivo. "Non hai vergogna", è l'attacco di Montoya ma Manuel non si scompone: "Ne ho per te e per altri venti come te". La discussione si svolge sotto gli occhi dell'oggetto della contesa. Anita, mani in volto e poi braccia conserte, si scioglie: "Sono ancora innamorata di Montoya. L’ho amato tantissimo e dimenticarlo sarà molto difficile per me". Alla prossima puntata. Non è ancora finita.