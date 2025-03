video suggerito

"Montoya è morto" ma è una fake news: lo sfogo del concorrente di Temptation Island Spagna sui social Di recente è circolata la notizia della morte di Monotya. A fare chiarezza è stato il protagonista di Temptation Island Spagan, che sui social ha dichiarato di essere stato vittima di una fake news.

"Monotya è morto in un incidente stradale". È questa la notizia che nelle ultime ore ha invaso i social, costringendo la star di Temptation Island Spagna a smentire la fake news che l'ha colpito. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il concorrente de La isla de la tentaciones annuncia l'intenzione di procedere per vie legali nei confronti di chi ha diffuso la bufala e chiede di rimuovere tutti i post relativi alla vicenda.

Monotya: "Avete fatto preoccupare la mia famiglia"

"Questa notizia è deplorevole" dice Montoya all'inizio del filmato apparso sul suo profilo Instagram in cui commenta la fake news sulla sua morte avvenuta per incidente stradale . Il concorrente de La isla de las tentaciones, poi, aggiunge in sovraimpressione le foto circolate nelle ultime ore e in cui si legge: "I tuoi cari e i tuoi amici non ti dimenticheranno", "Riposa in pace Monotya", "Jose, sei e sarai sempre il migliore". "Queste cose non si fanno. Non solo mi fa arrabbiare, ma avete fatto preoccupare la mia famiglia" chiarisce. In conclusione, chiede di cancellare tutti i post relativi alla bufala e annuncia l'intenzione di intraprendere un'azione legale contro gli artefici della falsa notizia.

Chi è Monotya, la star di Temptation Island Spagna

José Carlos Montoya è il protagonista assoluto dell'edizione in corso del format spagnolo di Temptation Island. L'uomo è diventato una star mondiale dopo che il video della sua fuga nel villaggio delle fidanzate ha fatto il giro del web. Nel filmato appariva distrutto: si strappava la camicia, si gettava a terra e urlava ripetutamente "Por qué, por qué, por qué". La sua reazione disperata era dovuta al tradimento della fidanzata Anita. Dopo aver visto le immagini in cui lei aveva un rapporto sessuale con uno dei tentatori dell'isola, Montoya si era precipitato da lei per chiedere spiegazioni.