Temptation Island spagnolo è senza freni, a confronto la versione italiana è un catechismo

Tra i programmi televisivi annoverabili nella categoria di fenomeni degli ultimi anni c'è, senza ombra di dubbio, Temptation Island. A dircelo sono gli ascolti, dato numerico imprescindibile per certificare il successo di una trasmissione, ma anche la capacitò di questo programma di infiltrarsi nelle pieghe della società, diventare oggetto di interesse e discussione di chiunque, non solo degli affezionati telespettatori di Canale 5 e il mondo De Filippi.

Arma contundente del nostro Temptation Island è quella di camminare costantemente lungo un limite inviolabile: quello del sesso. La regola aurea di Temptation Island in Italia è proprio quella di stuzzicare con insistenza il tema, confinandolo sempre all'allusione. Un confine che appare ancora più evidente se si dà uno sguardo alla versione spagnola di Temptation Island, La Isla de las tentaciones. Trasmesso in queste settimane dall'emittente di proprietà del gruppo Mediaset Telecinco, il reality show ha valicato i confini nazionali grazie a una scena, già iconica, andata in onda negli ultimi giorni. Il protagonista è Montoya, uno dei concorrenti, che perde completamente la testa mentre guarda un filmato della compagna Anita, completamente abbandonata alla sua tentazione, fino a consumare un rapporto in diretta. Montoya perde le staffe, imita la memorabile fuga del "nostro" Ciro Petrone in una corsa da un villaggio all'altro, in barba alle regole, per andare ad urlare alla compagna i peggiori insulti, mentre si strappa la camicia in preda alla furia.

La celebre corsa di Ciro Petrone.

Le immagini in diretta, cosa cambia tra Temptation Island spagnolo e italiano

Una scena dietro cui si nasconde un dettaglio tecnico che segna un'altra differenza sostanziale tra le due produzioni. A differenza del classico "filmato per te" consegnato da Filippo Bisciglia ai concorrenti per vedere le malefatte di compagni e compagne con tentatori e tentatrici, in questo caso il povero Montoya ha assistito ai cedimenti della compagna mentre questi avvenivano in diretta. Il montaggio della puntata fa montare la tensione perché mostra allo spettatore la corsa disperata di Montoya verso il villaggio della compagna alternando questa ripresa a quella di Anita che, a luci spente, si accoppia senza mezzi termini con il tentatore. Ma sono cose che accadono effettivamente in contemporanea, tant'è che all'arrivo di lui, preannunciato dalle grida, il momento di intimità tra Anita e il tentatore si blocca. Un elemento interessante che la Fascino di Maria De Filippi potrebbe pensare di introdurre a partire dalla prossima edizione.

Da Montoya a Alfred, il tema del sesso nella Tv spagnola e italiana

Ma tornando a quel meraviglioso pezzo di televisione con protagonista Ciro Petrone, considerando che quella sua corsa disperata avvenne praticamente per nulla, a un paio di giorni dall'inizio del programma, cosa potrebbe accadere da noi se un concorrente vedesse il compagno o la compagna che copula in diretta con qualcuno? L'iconico momento di Montoya che corre disperatamente in spiaggia mentre Anita ansima in un letto con un altro fa impallidire la versione italiana del programma, che a confronto pare catechismo, puritanesimo in purezza. È sempre interessante mettere a confronto la Tv spagnola e quella italiana, entrambe segnati dall'influenza della galassia Mediaset. Da una parte il sesso si mostra in maniera relativamente esplicita, dall'altra il riferimento a un'erezione suscita scandalo, come accaduto nella recente edizione italiana per Alfred. In fondo il proibito è una colonna portante del nostro retaggio culturale, un popolo sensibile ai tabù, che osserva religiosamente il rito del vedo/non vedo, l'ipocrisia del fare ma non dire. Nella vita come in Tv.

Alfred e lo "scandalo" a Temptation Island.

